Rennes : Christophe Dugarry détruit Jorge Sampaoli

Recruté par le Stade Rennais pour prendre la suite de Julien Stéphan, Jorge Sampaoli s’est engagé avec le club rouge et noir jusqu’en juin 2026 pour tenter de redresser la barre. L’Argentin a la réputation d’entraîneur explosif et souvent incapable de rester dans un club sur la durée et avait expliqué que son «niveau d’exigence pour les clubs est supérieur aux clubs où j’ai été», lors de sa conférence de présentation.

Mais Christophe Dugarry, au micro de RMC, a tout simplement détruit le choix du Stade Rennais d’avoir fait confiance à Sampaoli. «J’ai l’impression qu’il est devenu has-been. Cela fait combien d’années que ça ne fonctionne plus, qu’il craque ? Prends Pascal le grand frère si tu as besoin de réveiller les Rennais ! (…) Je ne le prendrai nulle part, je n’arrive pas à le cerner. Tactiquement, il ne m’a rien montré».