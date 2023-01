La nouvelle prestation indigente des joueurs du PSG

La suite après cette publicité

Leader du classement au coup d’envoi de cette 19e journée, le Paris Saint-Germain savait qu’il allait conserver son rang. Mais après le couac à Lens, les Parisiens disputaient leur deuxième choc hexagonal de l’année 2023. Un match de choix pour lequel les hommes de Christophe Galtier ne voulaient pas se manquer. Lens était revenu à trois petits points et les Rouge et Bleu voulaient sans doute effacer leur mauvaise prestation face au RCL en s’imposant sur une pelouse rennaise qui leur a rarement porté chance.

Pour ce faire, Galtier a misé sur un onze de départ presque identique à celui qui s’est imposé contre Angers au Parc en milieu de semaine, à une exception : le jeune Warren Zaïre-Emery a pris la place de Fabian Ruiz. En début de match, petite surprise au Roazhon Park : le SRFC jouait à cinq derrière et laissait le contrôle du cuir aux visiteurs. Ce qui n’a pas posé de problèmes majeurs aux Bretons. Comme à son habitude face à un bloc défensif regroupé, le PSG a peiné. Encore plus avec sa fusée Mbappé sur le banc au coup d’envoi.

C’est tout simple : il a fallu attendre la 20e minute de jeu pour voir le premier tir (non cadré) parisien. Encore pire, les champions de France n’ont fait qu’un tir cadré de la rencontre ! Entré en jeu à la 55e, Kylian Mbappé aurait pu faire mentir cette statistique juste après l’ouverture du score rennaise. Mais même le Bondynois a vu sa tentative atterrir dans les tribunes du Roazhon (69e). Encore une fois, Paris a donc fortement déçu face à un des gros bras de Ligue 1. La défense à cinq n’a pas fonctionné, l’absence de Marco Verratti a encore pesé malgré la bonne prestation du jeune Warren Zaïre Emery et le duo Neymar-Messi a semblé trop emprunté pour faire la différence. Interrogé sur Prime Video, Hugo Ekitike a tenté d’apporter une réponse.

Vitinha n’est pas inquiet

«C’est sûr qu’il y a de la frustration quand on perd un match comme ça. Il a manqué un peu de tout. Vraiment déçu avec la défaite aujourd’hui. Il faut se remettre collectivement ensemble, qu’on travaille plus, il faut se remobiliser sur les prochains matchs. Je ne pense pas que ce soit la Coupe du Monde qui nous ait coupés. Les blocs compacts face à nous ? ça doit passer par les côtés, le coach nous a donné des consignes, il fallait mettre de la vitesse sur le côté, on ne l’a pas très bien réalisé, voire pas fait pour apporter des centres. J’espère qu’on le fera sur les prochains matchs et que ça ira mieux». Plus tard, en zone mixte, Vitinha a été le seul Parisien à s’arrêter. Et il ne s’attendait pas à perdre cette rencontre.

«C’est une défaite difficile, on ne s’y attendait pas. On a essayé de faire de notre mieux, de nous créer des occasions mais le but n’est jamais venu. Après, on en a encaissé un et on n’a pas réussi à revenir pour égaliser. C’est une triste soirée et on devons analyser ça entre nous pour voir ce que nous pouvons faire et voir ce que nous pouvons améliorer pour le prochain match. Je sais que toutes les équipes ont de bons et de mauvais côtés. Peut-être qu’on a moins pressé. Mais nous devons travailler ça, c’est notre seul moyen de nous en sortir. Nous savons que c’est dur de perdre, mais nous devons penser au prochain match et nous améliorer pour montrer que nous sommes la meilleure équipe. Je ne suis pas inquiet. On ne veut pas perdre, mais ça arrive. On doit travailler là-dessus pour que ça n’arrive plus, mais bien sûr que je ne suis pas inquiet». Le Portugais n’est pas inquiet, mais son coach Christophe Galtier n’a vraiment pas apprécié le contenu proposé par ses hommes.

