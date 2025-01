Brest - OL : les compositions officielles

Ce samedi, à 17h, le Stade Brestois reçoit l’Olympique Lyonnais au Stade Francis-Le Blé. Si les Bretons alternent victoires et défaites, les Gones, eux, doivent confirmer leur bonne dynamique. Les joueurs de Pierre Sage n’ont enregistré qu’une seule défaite (face au Paris Saint-Germain) lors de ses douze derniers matches toutes compétitions confondues. Au classement, Brest est douzième tandis que Lyon est cinquième et peut faire une très bonne opération puisqu’en cas de victoire les Rhodaniens doubleraient Lille et Monaco et s’inviteraient sur le podium de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 17h sur Foot Mercato.

Pour ce match, Éric Roy aligne un 4-3-3 et garde quasiment le même onze que face à Angers. Seuls deux changements dans le onze de départ avec Mama Baldé et Kamory Doumbia dans le trio offensif aux dépens de Romain Del Castillo et Abdallah Sima. En face, Pierre Sage aligne également un 4-3-3 avec le retour de suspension de Nicolás Tagliafico en défense. Tanner Tessmann et Corentin Tolisso accompagnent Jordan Veretout dans l’entre-jeu. Enfin, Malick Fofana et Rayan Cherki animeront le front de l’attaque aux côtés d’Alexandre Lacazette.

Les compositions d’équipes :

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Ndiaye, Haïdara - Fernandes, Camara, Magnetti - Baldé, Ajorque, Doumbia

Lyon : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Tessmann, Veretout - Fofana, Lacazette, Cherki