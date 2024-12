OM : Dimitri Payet n’aurait pas joué plus d’un an avec Marcelo Bielsa

Dimitri Payet n’est pas près d’oublier Marcelo Bielsa. Le Réunionnais a été entraîné par l’Argentin durant une seule saison à l’Olympique de Marseille (2014-2015). S’il l’a qualifié de « fou mais de génie », Payet a confié dans un entretien accordé à la chaîne Football Club de Marseille qu’il n’aurait pas pu évoluer plus d’un an sous les ordres d’El Loco.

« Non, c’est dur. La semaine est trop dure. Même lui, il n’a pas fait longtemps dans les clubs. C’est usant de travailler comme ça au quotidien parce que les séances sont longues. On apprend énormément, mais honnêtement c’est très très dur. Il avait réussi à nous bâtir pour ça (le titre). Après, il y a des choses qu’on ne maîtrise pas. Aujourd’hui, un peu plus avec la VAR. Mais il y a des faits, des matches qui ont été difficiles à digérer. Ça nous a fait mal », a-t-il déclaré.