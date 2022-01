La short-list de Manchester United pour l'après-Paul Pogba

La suite après cette publicité

Manchester United s'apprête à vivre un mercato estival animé, avec beaucoup de joueurs en phase de réflexion, comme Donny van de Beek (24 ans) et Nemanja Matic (33 ans), ou en fin de contrats, tels que Jesse Lingard (29 ans) ou encore Juan Mata (33 ans). Paul Pogba (28 ans) arrive lui aussi au bout de sa deuxième aventure avec MU cet été.

Le champion du monde 2018, malgré des dernières approches mancuniennes avec un salaire conséquent, semble davantage parti pour un nouveau challenge que pour une prolongation de contrat. Pour compenser ces départs, et notamment celui du Frenchy, le club mancunien tient une short-list de cibles pour cet été. Le Telegraph indique que les Red Devils sont sur les traces de Declan Rice (23 ans, West Ham), Jude Bellingham (18 ans, Borussia Dortmund) et John McGinn (27 ans, Aston Villa) en vue de la prochaine fenêtre de transferts.

Une surprise à venir ?

Pour le premier cité, ce n'est pas vraiment une nouvelle. Les pensionnaires d'Old Trafford en raffolent depuis plusieurs mois et figurent parmi les rares prétendants à pouvoir s'aligner sur les folles prétentions des Hammers, qui demandent plus de 100 M€ pour l'international anglais. Membre des Three Lions lui aussi, Bellingham plaît beaucoup à MU.

Oui mais voilà, le Borussia Dortmund ne semble pas vraiment enclin à s'en séparer cet été alors qu'il va sans doute perdre son actuel joueur phare, Erling Haaland (21 ans). Reste la piste menant à l'international écossais de Villa dont la trajectoire de taulier à Birmingham impose le respect (122 matches de championnat, 15 réalisations). Qui sera l'heureux élu ? Réponse dans les prochaines semaines.