JT Foot Mercato : Dortmund veut oublier son échec grâce au mercato

le BvB veut battre le Bayern

Le Borussia Dortmund est bien déterminé à concurrencer de nouveau le Bayern Munich la saison prochaine. Et pour y arriver, le club de la Ruhr va s’appuyer sur deux cadres du vestiaire pour soulever le trophée devant le mur jaune, Marco Reus et Mats Hummels. Pour le dernier, le BvB a annoncé sa prolongation pour une saison supplémentaire ce mercredi. Le club veut aussi mettre en avant sa jeunesse à la rentrée. Julien Duranville, 17 ans, recruté cet hiver par Dortmund a joué ses premières minutes avec le maillot jaune ce samedi. L’ailier belge formé à Anderlecht devrait voir son temps de jeu augmenter drastiquement. Selon L’Équipe, El Chadaille Bitshiabu serait dans le viseur du club allemand, une offre à la hauteur de 15 millions d’euros aurait été faite. Et en lisant la presse allemande, on apprend que le milieu défensif de l’Ajax, Edson Alvarez, plaît à la direction de Dortmund. Dani Olmo pourrait plier ses bagages pour partir dans la Ruhr. Le joueur du RB Leipzig n’a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin en 2024. Dortmund surveille attentivement sa situation. Et pour remplacer Jude Bellingham, qui va certainement partir du côté du Real Madrid, le Borussia a pensé à Conor Gallagher de Chelsea, selon Sky Sports. Chelsea est enclin à vendre, mais pas à n’importe quel prix et l’Anglais est estimé à 50 millions d’euros. Enfin, en fin de contrat cet été avec Mönchengladbach, Ramy Bensebaini devrait poursuivre sa carrière avec Dortmund. Selon Sky Germany, l’Algérien a déjà signé un contrat avec le club allemand. Il faudra tout de même se préparer à quelques départs. D’après nos informations, plusieurs écuries sont prêtes à recruter librement Raphaël Guerreiro, surtout l’Inter Milan. Puis un départ semble se profiler pour Thomas Meunier. Dans le média belge Het Nieuwsblad, le latéral droit a clairement fait part à sa direction son envie de partir.

CR7 serre les dents

Pas de titre de champion d’Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo, du moins pas encore. Confronté à Al Ettifaq ce samedi lors de la 29e et avant-dernière journée de Saudi Pro League, Al Nassr n’a pu se contenter que d’un match nul (1-1). Parallèlement, le club rival et leader du championnat, Al Ittihad, s’est lui imposé 3-0 sur la pelouse d’Al Feiha. Un résultat qui a ainsi permis au club de Djeddah de valider son titre de champion derrière lequel il courait depuis maintenant 14 ans. CR7 devra attendre pour être champion.

À lire

JMA ne lâche pas l’OL

Mis à l’honneur par l’OL hier soir, Jean-Michel Aulas n’a pas pu contenir son émotion. Face aux médias, il a évoqué cette soirée particulière mais surtout son avenir. Et l’emblématique JMA n’a pas dit son dernier mot : «On a préparé le futur sur le plan du recrutement avec une Académie toujours extraordinaire et une puissance économique qui n’existe pas ailleurs et qui a été l’intérêt des nouveaux actionnaires. L’OL peut fonctionner dans une configuration autonome, mais aussi dans une collectivité où il peut apporter une contribution, comme on l’a vu avec Jeffinho et d’autres dans le futur. On est prêt pour la suite. Même si l’OL occupait l’essentiel de mon temps et de mes réflexions, on va repartir sur des projets complémentaires et j’aurai toujours dans le cœur. On ne divorce pas de l’OL.»