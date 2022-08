OL : le message d'adieu de Tino Kadewere

Prêté avec option d'achat au RCD Majorque par l'Olympique Lyonnais, Tino Kadewere a tenu à laisser un message aux supporters de l'OL sur Twitter. Arrivé en provenance du Havre en janvier 2020, l'attaquant zimbabwéen avait terminé la saison 2019/2020 avec le club normand. En deux saisons avec les Gones, l'avant-centre de 26 ans aura joué 53 matchs pour 11 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues avec Lyon.

« Chers supporters lyonnais… Ce petit message pour vous confirmer mon prêt d’une saison à Majorque. L’heure est donc venue pour moi de vivre une nouvelle expérience au sein d’un nouveau championnat. Avant de commencer ma nouvelle, je souhaitais remercier du fond du coeur l’institution lyonnais. Merci à l’OL d’avoir facilité ce prêt. Du président aux salariés en passant par les différents staffs techniques et bien sûr mes coéquipiers : je tenais à tous vous remercier pour ces derniers mois passés ensemble. Les ambitions sont élevées et l’effectif est de qualité. Je suis sûr qu’une saison couronnée de succès vous attend, vous le méritez. Je continuerai à vous suivre et vous encourager. À bientôt ! »