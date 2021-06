Euro 2020, France : Hugo Lloris revient sur la détresse de Kylian Mbappé

Auteur de nombreux ratés en prolongations, Kylian Mbappé a aussi manqué son tir au but lors du huitième de finale de l'Euro 2020 perdu par la France contre la Suisse (3-3, 5-4 aux TAB). Une prestation très décevante de la part du natif de Bondy qui sort de la compétition sans le moindre but au compteur.

Après la rencontre au micro de beIN Sports, Hugo Lloris a évoqué la détresse de Kylian Mbappé : «il savait que dans le foot on gagne ensemble et on perd ensemble. On est tout coupable à ce stade. C'est douloureux surtout aux penalties. On s'est battu malgré les blessures et l'adversité. Il n'y a pas d'excuses à se chercher et il faut saluer les Suisses.»