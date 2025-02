Ligue 2 : Lorient force la décision contre Amiens, Guingamp gifle Ajaccio

Longtemps, Amiens a accroché le leader lorientais mais la fin de match a été fatale aux hommes d’Omar Daf. Le doublé de Soumano (83e, 85e) a permis aux Merlus de remporter un nouveau succès (3-1) dans cette Ligue 2 et de prendre 3 points d’avance en tête du championnat. Sans la barre de Tosin (88e) et le poteau Makengo (89e), le score aurait pu être plus lourd encore. Pourtant, ça n’a pas été si simple pour le leader cet après-midi. Les Amiénois ont même ouvert le score par Leautey (7e), avant de voir Pagis égaliser d’une formidable frappe (9e). À force de pousser, Lorient a fini par l’emporter.

Autre bonne opération dans cette 22e journée, la large victoire de Guingamp sur la pelouse d’Ajaccio (3-0), qui va décidément bien mal. L’homme de cette rencontre n’est autre… qu’un Lorientais. Prêté dans les dernières du mercato à l’En Avant, Théo Le Bris a inscrit un doublé (14e, 42e). Brighton Labeau a fini le travail en seconde période (56e). Outre ce succès autoritaire, les Bretons entrent pleinement dans la lutte pour les places qualificatives en play-offs. Ils grimpent à la 4e place, à égalité avec Metz, 3e.