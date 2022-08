Georginio Wijnaldum s'en va déjà du PSG et rejoint l'AS Roma !

La suite après cette publicité

Une petite saison et puis s'en va ! Recruté librement de Liverpool où il est devenu un milieu de terrain référent en Europe, Georginio Wijnaldum s'est totalement loupé au Paris Saint-Germain. Utilisé 38 fois pour 3 buts et 3 offrandes, le Néerlandais a souvent semblé effacé sous la tunique francilienne et n'a pas su apporter l'impact espéré.

Disposant d'un salaire élevé (9M€ annuel) et d'un statut devenu trop faible, il était jugé immédiatement indésirable par le nouveau tandem francilien Luis Campos - Christophe Galtier. Pas dans les plans, c'était une porte de sortie que Georginio Wijnaldum devait vite trouvé sous peine de faire banquette. International néerlandais et absent des derniers rassemblements, la situation urgeait.

Avec l'échéance de la Coupe du monde 2022 qui se profile en novembre, le milieu néerlandais a consenti à de lourds efforts financiers pour rejoindre une équipe pouvant le relancer. Il a fait un choix malgré tout ambitieux en rejoignant l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le joueur aux 86 capes et 26 buts avec les Oranjes découvre un nouveau pays après les Pays-Bas, l'Angleterre et donc la France.

Dans un communiqué, l'AS Roma s'est félicité de cette recrue expérimentée qui devrait s'avérer précieuse dans l'entrejeu : «le club est heureux d'annoncer la signature du milieu de terrain Georginio Wijnaldum. Le joueur de 31 ans rejoint les Giallorossi sous la forme d'un prêt initial en provenance du Paris Saint-Germain, champion de France. Dans le cadre de l'accord, il existe une option pour que le transfert devienne permanent à la fin de la campagne 2022-23.»

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Georginio Wijnaldum 🐺🇳🇱



We are delighted to confirm the signing of the renowned central midfielder!



In conjunction with partners around the world, the club continues to use its platform to raise awareness of missing children. ❤️

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/McaXQF7cjE