MU : Erik Ten Hag évoque encore CR7

On ne sait plus trop sur quel pied danser avec Eric Ten Hag concernant Cristiano Ronaldo. La star portugaise de 37 ans a vécu un été compliqué avec beaucoup de rumeurs l'envoyant un peu partout et un nouveau coach qui a multiplié les prises de positions. Il a bousculé la hiérarchie en prenant des décisions fortes, en imposant son style mais compte sur le vainqueur de l'Euro 2016. Le technicien hollandais de 52 ans justifie son manque de temps de jeu : « Je serai son ami. Parfois, je serai son professeur. Cela dépend de la situation. Comme nous le savons tous, il n'a pas eu la pré-saison et vous ne pouvez pas manquer la pré-saison, c'est une base » rapporte United District .

La présence sur le banc de Cristiano Ronaldo depuis le début est donc vraisemblablement liée au fait qu'il ait manqué la majeure partie de la préparation, ce qui ne coïncide pas avec ce que Ten Hag veut mettre en place : «le jeu auquel nous jouons, la manière de jouer n'est pas du genre par rapport à l'année dernière. Cela dépend des exigences, de la coopération et exige un certain positionnement, en possession et hors possession. Et le autre chose est la forme physique». Ten Hag le sait, il sera scruté chaque week-end en vu de ses choix.