Serie A : la Lazio d’Igor Tudor cogne la Salernitana

Après deux défaites consécutives face à la Juventus (2-0), en demi-finale de Coupe d’Italie, puis contre l’AS Roma (1-0), en Serie A, Igor Tudor peut souffler un bon coup. Face à la Salernitana ce vendredi, son équipe a fait le spectacle et s’est imposée 4-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Lazio 49 32 6 15 4 13 41 35 20 Salernitana 15 32 -42 2 9 21 26 68

Felipe Anderson a notamment inscrit un doublé (7e, 35e), tandis que l’international uruguayen Matias Vecino (14e) et le Danois Gustav Isaksen (87e) ont inscrit les deux autres buts des Biancocelesti. Le joueur formé au Stade Rennais, Loum Tchaouna, a lui inscrit son troisième but de la saison en Serie A, ce qui s’est avéré insuffisant. La Lazio est désormais 7e du Championnat, tandis que la Salernitana reste lanterne rouge et a plus qu’un pied en Serie B.