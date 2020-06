Tottenham-Manchester United : les compositions sont tombées

Après les matchs en retard de la 28e journée disputés mercredi, la 30e journée de Premier League débute ce soir. Et si c'est Norwich et Southampton qui ont lancé les hostilités dès 19 heures, le choc se réserve pour la soirée. En effet, sous le coup de 21 heures 15, les Red Devils se déplacent sur la pelouse des Spurs pour y retrouver un visage connu : José Mourinho, entraîneur de MU entre 2016 et 2018.

Pour cette affiche, les locaux sont privés de leur meneur Dele Alli (24 ans, 9 buts et 6 passes décisives ttc.) suspendu un match après sa vidéo polémique sur le Covid-19. Ce qui a d'ailleurs particulièrement irrité son coach. Au rayon des bonnes nouvelles, Mourinho peut par contre compter sur le retour d'Harry Kane. Ce dernier prendra d'ailleurs place à la pointe de l'attaque comme l'a annoncé dès jeudi le tacticien lusitanien. Pour le reste, Mourinho fait le choix d'aligner un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les buts, une défense composée d'Aurier, Dier, Sanchez et Davies, devancée par un milieu Winks, Sissoko, Bergwijn, Son et donc d'une attaque avec Lamela en soutient de Kane. Ole Gunnar Solskjær, de son côté, titularise l’immuable De Gea en dernier rempart, un quatuor défensif Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka, protégé par le véloce Fred et McTominay. Devant eux, Bruno Fernandes alimentera en ballons la ligne d'attaque Rashford (à gauche), Martial et James.

Les compositions d'équipes :

Tottenham : Lloris (C)- Aurier, Dier, Sanchez, Davies - Winks, Sissoko, Lamela, Bergwijn, Son - Kane

Manchester United : De Gea - Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - Fred, McTominay, Bruno Fernandes - Rashford, Martial, James