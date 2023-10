RB Leipzig : Loïs Openda impressionne déjà en Allemagne

La suite après cette publicité

«Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j’ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l’ambition. J’ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible. Leipzig ça peut être un bon club qui va m’aider à franchir une étape. Chaque année, l’équipe joue la Ligue des Champions et joue le titre en championnat. Mais comme je l’ai dit, je suis un joueur de Lens et les clubs doivent discuter entre eux. Mon agent gère ça aussi», lâchait Loïs Openda à RTL en juin dernier. Sortant alors d’une saison pleine avec les Artésiens où il aura marqué 21 buts et distillé 4 offrandes en 42 matches, l’attaquant belge de 23 ans avait crevé l’écran. Si Lens avait tenu bon pendant un moment jusqu’à sa vente moyennant 38,5 millions d’euros, le natif de Liège voyait son rêve être réalisé et le RB Leipzig l’attirer. Après les mots, il fallait confirmer par les actes et l’international belge (11 capes, 2 buts) n’a pas manqué de le faire.

Sous les ordres de Marco Rose et dans un 4-4-2 qui fait office de système fétiche au sein du club allemand, Loïs Openda s’est vite adapté grâce à une pré-saison marquée par l’efficacité. Buteur pour son premier match contre l’Udinese (victoire 2-1), il s’est ensuite offert un quadruplé et deux offrandes lors du large succès contre le VSG Altglienicke, pensionnaire de D4 allemande (9-2). Auteur ensuite d’un doublé contre Las Palmas (3-0), il arrivait en pleine confiance en ce début de saison. Aligné surtout avec Benjamin Šeško ou Yussuf Poulsen dans le duo d’attaque, il a totalement sorti un Timo Werner de l’équation. Rapide, remuant, tranchant et efficace, il a su se familiariser au jeu des Saxons et dispose déjà de 4 buts et de 2 offrandes en 9 matches toutes compétitions confondues. Au-delà de l’aspect statistique, il a su rapidement compenser le départ à Chelsea de Christopher Nkunku qui était devenu le patron offensif de Leipzig sur les deux dernières saisons.

Performant contre le Bayern Munich

Un début de saison probant salué par son coach Marco Rose fin août après un succès 5-1 contre Stuttgart : «un football tout aussi intense est pratiqué en France. Son ancien club de Lens avait un système de jeu tout aussi intense. Nous avons observé le joueur pendant longtemps et avons développé une idée de sa capacité à s’intégrer à nous. Je suis heureux qu’il ait encore marqué, qu’il continue de gagner en confiance et qu’il prenne de l’ampleur. Il va bien jusqu’à présent. Mais nous sommes dans un processus qui prendra du temps. Mais la tendance pour lui est déjà très positive.» Conscient de ses débuts intéressants en Allemagne, il avait fait le point il y a quelques jours sur sa progression pour Sport Bild : «je peux encore faire beaucoup plus et je m’y emploie chaque jour pour tirer le meilleur de moi-même. Et l’entraîneur Marco Rose m’a dit qu’il voulait et allait faire de moi un meilleur joueur. Je remarque déjà que c’est ce qui est en train de se passer.»

Il y a notamment évoqué Harry Kane, la référence à son poste en Bundesliga dont il entend atteindre un statut semblable : «il est meilleur que moi. Mais c’est justement ce qui me motive. J’aimerais un jour être à son niveau.» Sélectionneur adjoint de Domenico Tedesco en sélection belge, Andreas Hinkel s’est lui aussi montré positif au sujet du droitier pour Sport Bild : «si Lois reste sans blessure et continue à pousser, il a une belle carrière devant lui. Romelu fait actuellement partie intégrante de l’équipe, un phénomène, un leader né. Il parle beaucoup avec ses collègues et implique tout le monde. Et cela nous met vraiment au défi en tant qu’entraîneurs.» Face au Bayern Munich ce samedi lors du choc de la sixième journée de Bundesliga, il a particulièrement crevé l’écran. Buteur en début de match et passeur pour Castello Lukeba, il a participé pleinement au match nul du RB Leipzig (2-2) face au Bayern Munich. Comme un poisson dans l’eau, il va vivre un nouveau défi excitant ce mercredi avec le choc de Ligue des Champions contre Manchester City. L’occasion de continuer à montrer qu’il est en train de franchir un nouveau cap.