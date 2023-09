Allemagne, RB Leipzig : Timo Werner est au fond du trou !

La suite après cette publicité

Révélé à Stuttgart où il est parti en 2016 pour le RB Leipzig moyennant 23 millions d’euros, Timo Werner (27 ans) était considéré comme le futur grand buteur du football allemand. Une éclosion qui tombait à pic suite à la retraite de la légende Miroslav Klose. Si sa vitesse et sa qualité technique a rapidement fait la différence, l’aspect mental et son efficacité a doucement posé question. Certes, il comptait 95 buts et 33 offrandes en 159 rencontres avec le RB Leipzig en quatre saisons, ce qui l’a amené à signer à Chelsea contre 53 millions d’euros à l’été 2020. Néanmoins, les doutes étaient permis quant à son explosion au plus haut niveau. Cela s’est vite vu du côté des Blues avec 23 buts et 21 offrandes en 89 matches où ses ratés l’ont doucement poussé sur le banc des remplaçants au profit d’un Kai Havertz pourtant pas spécialiste du poste. Remportant néanmoins, la Ligue des Champions 2021, il espérait se relancer à l’été 2022 en retournant du côté du RB Leipzig contre un chèque de 20 millions d’euros.

Plutôt intéressant lors des premiers mois de la compétition, il va malheureusement se blesser début novembre et donc se retrouver forfait pour la Coupe du monde 2022. Ce qui au final, n’est peut-être pas une si mauvaise chose vu l’élimination précoce des Allemands dès la phase de poules. Revenant doucement dans le onze par la suite, il a conclu le dernier exercice avec 16 buts et 6 offrandes en 40 matches. Un bilan honorable, à défaut d’être impressionnant où il a pu rafler la Coupe d’Allemagne. Néanmoins, les choses se compliquent depuis quelques mois pour lui. Déjà, il n’a pas marqué en match officiel depuis le 15 avril dernier, soit 10 rencontres, de plus, son statut est totalement en train de changer au sein de l’équipe de Marco Rose. Le technicien allemand qui a pu compter sur les arrivées estivales de Loïs Openda et Benjamin Sesko apprécie particulièrement les deux hommes ainsi que le soldat Yussuf Poulsen.

Leipzig vole au secours de Timo Werner

Face à la bonne forme de ses concurrents (2 buts en 3 matches pour Benjamin Sesko et 2 buts en 4 matches pour Loïs Openda notamment), Timo Werner a donc été relégué au 4e rang dans la hiérarchie des attaquants et compte le plus faible temps de jeu (136 minutes sur les 4 premiers matches du RB Leipzig). Face à l’Union Berlin lors d’une victoire 3-0 pour le dernier match avant la trêve estivale, il était resté sur le banc. Interrogé en conférence de presse, Marco Rose a reconnu la mauvaise passe de son joueur : «Timo est connu pour les qualités qu’il nous apporte. Son rythme, sa profondeur et sa capacité à marquer des buts. Pour le moment, il ne le montre pas sur le terrain autant que nous le souhaiterions tous, mais Timo a l’opportunité de réintégrer l’équipe ici, et il peut également réintégrer l’équipe d’Allemagne. Il a désormais un ou deux concurrents supplémentaires contre lesquels il doit s’affirmer, mais cela peut aussi profiter au club. Tout le monde doit se présenter et faire ses preuves.»

Le directeur sportif Max Eberl avait emboîté le pas au micro de Bild TV : «Timo est un peu en crise, il n’a pas marqué de but depuis relativement longtemps, tout est un peu plus difficile pour lui en ce moment. Nous soutenons chaque joueur. Nous voulons le ramener au point où il pourra peut-être à nouveau marquer des buts décisifs pour nous.» Dans le dur mais bien soutenu, Timo Werner doit désormais relever la pente. Absent de la sélection allemande malgré des convocations en mars et juin dernier (il avait finalement été forfait), Timo Werner sait qu’il va devoir cravacher. Hansi Flick lui a néanmoins laissé la porte ouverte : «il n’est pas très en forme dans son club et doit travailler sur certaines choses. Mais s’il le fait, je suis convaincu qu’il peut revenir.» Le buteur allemand sait que son retour en forme est fortement attendu par son club et sa sélection.