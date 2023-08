FC Metz : Kévin N’Doram risque très gros

Il a eu beau s’excuser dans la foulée, Kevin N’Doram (27 ans) devrait bel et bien être sanctionné après ses propos tenus vendredi soir à la mi-temps de Metz-OM (2-2). «On manque de caractère. Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes», avait lâché le milieu de terrain messin. D’après Le Parisien, ses excuses n’y changeront rien et il va être sanctionné.

La suite après cette publicité

Convoqué par la commission de discipline le 30 août prochain après une saisine du Conseil national de l’éthique, le joueur risque jusqu’à 10 matchs de suspension si ses propos sont qualifiés de «comportement discriminatoire». Le règlement prévoit une sanction plus mineure si son acte est réduit à un «comportement injurieux/grossier.» Il risquerait alors jusqu’à 4 matchs de suspension.