Geoffrey Kondogbia inquiète déjà l’OM !

«Pourquoi j’ai choisi l’OM? Il y a eu plusieurs aspects. Le premier, c’était la confiance et le sentiment que j’avais avec la direction. On avait connu de belles choses avant. En étant né et grandi en France, je connais la passion du club. Je voulais vivre la passion de l’OM à l’intérieur mais je ne voulais pas que ça soit que du sentimental. Il fallait aussi que le projet soit en accord avec ce que je voulais. Tous ces éléments là ont fait que j’ai choisi l’OM». Voici ce que déclarait Geoffrey Kondogbia lors de son arrivée sur la Canebière le 1er juillet dernier.

Plus déterminé que jamais à l’idée de briller sous le maillot phocéen, l’ancien milieu de terrain de Valence et de l’Atlético de Madrid connaît pourtant des débuts difficiles dans la cité phocéenne. Pour sa grande première, le natif de Nemours a ainsi vu rouge face au Panathinaïkos. Plutôt solide lors de la victoire des siens face au Stade de Reims (7 duels sur 9 remportés, 6 ballons récupérés), le néo-Marseillais ne pouvait que constater les dégâts, quelques jours plus tard, lors de l’élimination prématurée de l’OM au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. La suite ? Une nouvelle soirée alarmante…

Les déconvenues s’enchaînent pour Kondogbia !

Plutôt intéressant dans le jeu, Geoffrey Kondogbia s’est, en effet, blessé au genou lors du déplacement à Metz (2-2). Sorti prématurément, le Centrafricain pourrait alors manquer plusieurs rencontres avec l’OM… De quoi pousser Pablo Longoria à activer d’autres pistes ? D’après les informations de Sky Sports, l’Olympique de Marseille est, quoi qu’il en soit, en négociations avancées avec le Bayer Leverkusen pour faire signer Nadiem Amiri. Si la formation de Xabi Alonso réclame entre 6 et 7 millions d’euros pour laisser partir son milieu de terrain de 26 ans, précisons qu’une formation anglaise est également intéressée par le profil de l’international allemand.

En attendant le départ de Ruslan Malinovskyi et le possible transfert de Mattéo Guendouzi avant la fin du mercato estival, le cas Geoffrey Kondogbia suscite déjà de nombreuses interrogations du côté de l’OM. Annoncé comme l’une des recrues phares de l’été et attendu pour être le métronome du milieu de terrain phocéen, l’ancien Monégasque peine, pour l’heure, à trouver son rythme et enchaîner les performances de haute volée. Désormais sur la touche, le numéro 19 olympien va donc devoir prendre son mal en patience avant de faire son retour et d’enfin marquer les esprits. L’Orange Vélodrome n’attend que ça…