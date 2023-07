AC Milan : Stefano Pioli ravi du recrutement estival

Actuellement aux Etats-Unis pour une tournée de préparation, l’AC Milan a perdu face au Real Madrid (3-2) mais non sans montrer de belles choses avec ses nouvelles recrues. Pour le plus grand bonheur de Stefano Pioli : «J’aime beaucoup ce nouveau Milan. Des joueurs forts sont arrivés : Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, j’aime leur intégration. Ils vont nous permettre de jouer un football encore plus technique, encore plus offensif», a affirmé l’entraîneur milanais.

«Après 10 jours, j’ai vu des choses intéressantes, par exemple comment nous avons essayé de faire circuler le ballon avec de la personnalité. Qu’est-ce qui va changer par rapport à l’année dernière ? Nous occupons des positions différentes mais les principes du jeu sont les mêmes», a-t-il ensuite conclu après la rencontre amicale face au Real Madrid.

