OL : la forme étincelante de Rayan Cherki qui le place devant Lamine Yamal ou Jude Bellingham

Rayan Cherki aura vécu une semaine pour le moins intéressante… Face à Manchester United en milieu de semaine, il a inscrit ce but en toute fin de temps additionnel qui a permis aux siens d’arracher le match nul 2-2. Dimanche soir, il a été le principal artisan de la victoire solide des Rhodaniens à Auxerre (3-1), avec un nouveau but - une belle frappe en pleine lucarne - et une prestation plus que convaincante. Il a ainsi écopé d’un joli 7,5/10 dans les notes de la rédaction FM, à égalité avec l’homme du match, Georges Mikautadze.

De quoi confirmer une année 2025 épatante, lui qui est comme un poisson dans l’eau dans cette équipe de Paulo Fonseca. Depuis l’arrivée de l’entraîneur portugais sur le banc du Groupama Stadium le 31 janvier dernier, Rayan Cherki a d’ailleurs été impliqué sur 16 buts de son équipe (6 buts et 10 passes décisives). Il n’y a qu’un joueur qui fait mieux dans les cinq grands championnats sur la même période : Ousmane Dembélé, qui a participé à 19 buts (16 réalisations et 3 assists) avec le Paris Saint-Germain.

Cherki, meilleur que Bellingham et Lamine Yamal ?

Et si on le compare aux jeunes joueurs U21 à travers l’Europe, sur l’ensemble de la saison, il est devant des joueurs comme Lamine Yamal, Désiré Doué ou Jude Bellingham comme le révèlent les statistiques d’Opta. Le Franco-Algérien est ainsi impliqué sur 17 buts au total en Ligue 1 (8 buts et 9 passes décisives), le même total que le Barcelonais qui totalise trois matchs de plus, alors que le Parisien est impliqué sur 12 buts, et le Madrilène sur 16 réalisations de son équipe. Seul Florian Wirtz, le playmaker du Bayer Leverkusen, est devant Cherki sur la scène européenne, lui qui est impliqué sur 19 buts en Bundesliga.

Des prestations qui vont logiquement remettre la question d’une convocation en équipe de France sur la table, lui qui compte déjà 23 sélections (13 buts) avec les Espoirs, alors que l’Algérie et l’Italie sont aussi aux aguets. « Concernant la sélection, chaque chose en son temps », répondait le principal concerné après ce match face aux Red Devils jeudi. En Angleterre, son nom revient de plus en plus dans les rumeurs mercato des tabloïds, avec cet intérêt prononcé de Manchester United notamment. Avec un Cherki à ce niveau, l’OL peut voir les choses en grand, tout comme la pépite lyonnaise peut nourrir de sacrées ambitions pour son avenir…