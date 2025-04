Auxerre - OL : les notes du match

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Monaco (0-3) et le nul concédé entre Strasbourg et Nice (2-2), l’Olympique Lyonnais avait l’occasion de prendre une belle option dans la course au podium et la qualification directe pour la C1. Toujours sans Nuamah et Fofana, les Gones poussaient donc rapidement pour faire la différence. À la suite d’une première action confuse, Tolisso se voyait refuser un but pour un hors-jeu de Lacazette sur l’action (9e).

Par la suite, les Lyonnais ont loupé pas mal d’occasions, notamment Lacazette, qui trouvait le poteau, puis Jubal (25e), avant un face-à-face loupé par l’international français (32e). Tout restait donc à faire au retour des vestiaires et très rapidement, une belle course en profondeur de Mikautadze lui permettait d’obtenir un penalty après une sortie ratée de Léon… qu’il a très bien transformé (1-0, 52e).

L’OL a régalé en seconde période

Quelques instants plus tard, les Lyonnais, en confiance, faisait une superbe action collective sur l’aile droite, conclue par Cherki d’une enroulée (2-0, 63e). En maîtrise, les hommes de Fonseca se sont quand même fait peur avec une réduction du score de Sinayoko (2-1, 77e). Mais une contre-attaque fatale était conclue ensuite par Lacazette, qui sauvait son match et assurait la victoire lyonnaise.

L’OL obtient donc sa quatrième place et revient à un point de l’OM, avant un quart de finale retour à jouer contre Manchester United, jeudi, en C3. La course à la Ligue des Champions promet d’être intense jusqu’au bout. De son côté, Auxerre, 10e et assuré de rester dans l’Elite, ira tenter de faire un meilleur résultat à Lille.

L’homme du match : Mikautadze (7,5) : associé à Lacazette, le Géorgien est apparu beaucoup plus en jambes que son aîné ce dimanche soir. Fin techniquement, il aura été un relais providentiel pour ses coéquipiers et a été le seul attaquant capable de prendre la profondeur pour déranger la défense adverse. C’est justement sur ce genre d’action qu’il aura permis à Lyon de prendre les devants. Trouvé dans la profondeur par Tolisso, l’ancien de Metz a dribblé le gardien auxerrois avant de le tromper sur penalty (55e). Virevoltant et intenable pour la défense de l’AJA, il a ensuite été dans tous les bons coups et a mis à mal tous ses adversaires. Et même quand Lyon aurait pu douter après le but d’Auxerre, l’attaquant de 24 ans a permis aux siens de reprendre le large en servant parfaitement Lacazette pour le troisième but de l’OL. Un match de grande classe.

Auxerre

- Léon (6,5) : la partie démarrait fort pour le portier auxerrois, qui devait repousser une frappe de Cherki envoyée depuis l’entrée de sa surface de réparation (9e). Il se montrait de nouveau impérial face à Lacazette, et ne se laissait pas avoir par le piqué de l’attaquant lyonnais (26e). Une nouvelle fois défié par l’avant-centre, il sortait rapidement et l’empêchait encore de marquer (32e). Malheureusement pour lui, il fauchait Mikautadze et offrait un penalty à l’OL. Le Géorgien le transformait, même si le dernier rempart de l’AJA était proche de le sortir (54e). S’il sortait bien devant Kumbedi pour gêner le Lyonnais et envoyer le ballon en corner, il ne pouvait absolument rien sur le tir de Cherki, venu sur le coup de pied de coin qui a suivi (62e). Pas déboussolé par ces deux coups durs, il empêchait Mikautadze de mettre fin à tout suspense en fermant bien son premier poteau (75e). Abandonné par sa défense, il était impuissant sur le but de Lacazette (84e).

- Hoever (5,5) : un match sans plus de la part du Néerlandais. Il ne s’est que très rarement laissé déborder sur son côté droit en première période, et s’est même permis d’apporter son soutien en attaque lors des phases offensives auxerroises, bien que ses montées n’aient pas représenté un grand danger. Son deuxième acte a été plus compliqué. Il a notamment été pris de vitesse par Mikautadze sur l’action amenant le penalty de l’ouverture du score (53e). Remplacé par Joly (71e), trop tendre sur le troisième but lyonnais.

- Diomandé (6) : une performance longtemps solide de l’Ivoirien. Rugueux dans les duels, propre dans ses relances, il a un temps empêché les Rhodaniens de mener à bien leurs attaques. Sur la passe en profondeur amenant le penalty de Mikautadze, il aurait peut-être pu se positionner plus proche de Hoever pour empêcher le Géorgien de se précipiter vers le but (53e). Il n’a cependant rien à se reprocher sur les deux autres buts. Averti d’un carton jaune pour une faute sur Abner Vinicius (2e).

- Jubal (5,5) : le capitaine de l’AJA n’a pas montré son meilleur visage à l’Abbé-Deschamps. Sérieux en première période, il a paru plus fébrile en deuxième, laissant plus d’espaces aux attaquants de l’OL. À noter tout de même cette intervention qui valait un but, en déviant une frappe de Lacazette sur le poteau (26e).

- Akpa (5) : le joueur de 23 ans s’est parfois montré friable. S’il a su faire preuve de calme lorsque nécessaire, à l’image de cette tête vers son gardien sur un long ballon en profondeur que Cherki attendait dans son dos (23e), il s’est fait bouger trop facilement par moments, comme sur l’action amenant le corner du break, où Kumbedi le laisse au sol après un duel à l’épaule. Ses relances n’ont pas non plus été exemptes de tout reproche. Remplacé par Bair (66e).

- Mensah (5,5) : le Ghanéen a fait le job. Présent sur le côté gauche de la défense à cinq de Christophe Pélissier, il a fait son maximum pour minimiser les espaces offensifs lyonnais. Il n’a pas été avare d’efforts, à l’image de ce gros retour sur Cherki peu avant la mi-temps (45e). Remplacé par Oppegård (71e).

- Perrin (6) : le joueur formé à l’OL s’est montré virevoltant aux abords de la surface lyonnaise ce dimanche. À plusieurs reprises, il a été vu réaliser des dribbles dans des espaces réduits près de la zone de vérité, réalisant notamment un petit festival qui aurait mérité mieux (29e). Tout au long de la partie, il a cherché à jouer vers l’avant et à déséquilibrer le bloc adverse, souvent avec succès.

- Danois (4) : le jeune milieu de terrain a manqué d’influence sur le jeu ce dimanche. Avec le ballon, il a eu du mal à jouer vers l’avant, se trompant trop souvent dans ses passes en profondeur. Parfois brouillon, il a terminé la partie avec le plus haut total de pertes de balle de son équipe, rendant la possession à Lyon à 15 reprises. Blessé, il a dû céder sa place. Remplacé par Matondo (82e).

- Diousse (6) : malgré le score, le Sénégalais a livré une bonne performance. Il a fait parler sa présence au milieu de terrain, remportant cinq de ses sept duels, et ne s’est jamais précipité dans ses choix balle au pied. Il a conclu la partie avec le plus haut taux de passes réussies de son équipe, n’en manquant que deux.

- Onaiwu (5,5) : l’ancien Toulousain s’est d’abord distingué par une alerte vers Sinayoko. À la 3e minute, c’est lui qui déviait intelligemment vers son avant-centre, lui permettant de se créer une grosse occasion. Visiblement décidé à être décisif ce dimanche, il envoyait ensuite une frappe lointaine sur laquelle Perri devait s’employer (15e). Presque toujours impliqué dans les attaques de l’AJA, il a ensuite manqué de tranchant pour faire la différence. Remplacé par Ayé (66e).

- Sinayoko (6) : le Malien a bénéficié de deux opportunités claires, et il ne lui en a fallu qu’une seule pour faire mouche. Son match débutait fort avec un face-à-face avec Perri, bien qu’un peu excentré, mais il butait sur la sortie du gardien lyonnais (5e). Il devait ensuite attendre la 77e minute pour sa deuxième cartouche : il héritait du ballon dans la surface, se retournait avec brio et envoyait un pétard sous la barre, au premier poteau, pour relancer la partie.

Olympique Lyonnais

- Perri (6) : le Brésilien n’a pas eu une soirée compliquée à gérer. Ne pouvant rien faire sur le boulet de canon à bout portant qu’il a reçu de Sinayoko à l’entame du dernier quart d’heure, Perri aura été rassurant sur sa ligne et aura réalisé une belle parade en première période sur une frappe lointaine de Perrin. Toujours aussi soigné dans ses relances, il aura réalisé un match plus que solide.

- Kumbedi (6,5) : quel match de l’ancien Havrais. Même s’il ne figurera dans aucune fiche de statistique car il n’a ni marqué ni réalisé de passes décisives, le jeune défenseur droit aura été dans tous les bons coups lyonnais du soir. Doté d’une grande rigueur défensive qu’il a démontré à maintes reprises ce dimanche, le numéro 20 lyonnais a fait mal à la défense adverse en se projetant de manière incessante. Impliqué dans les deux derniers buts lyonnais, il aura fait beaucoup de mal à l’AJA et a démontré une grande qualité technique qui aura coûté dans la victoire des Gones à Auxerre ce dimanche.

- Caleta-Car (6) : relancé dans la défense lyonnaise, le Croate a tenu son rang ce dimanche. Auteur de plusieurs interventions bienvenues pour mettre fin aux rêves de l’AJA, il aura été souverain dans la plupart des duels auxquels il a pris part. Peu mis en danger, il a eu tout le loisir de réaliser certaines relances longues de qualité. Un bon match.

- Niakhaté (6) : le défenseur de 29 ans a réalisé un match de patron en charnière centrale. Plus que présent dans les duels, il aura éteint de nombreuses offensives auxerroises en affichant une combativité appréciable et en étant inspiré dans chacune de ses interventions défensives. Parfois décrié, le Sénégalais prouve qu’il est dans une belle forme depuis des mois.

- Abner (5,5) : aligné afin de faire souffler l’excellent Tagliafico, le Brésilien a réalisé un match correct. Parfois dépassé par un Gaëtan Perrin en jambes, il a été rigoureux défensivement mais n’a pas beaucoup apporté de l’autre côté du terrain. Auteur de quelques pertes de ballons, il a également fautif sur certaines situations mais il aura globalement répondu présent en réalisant un match sérieux.

- Tolisso (7) : impressionnant depuis le début de saison, le champion du monde 2018 a été encore brillant ce soir. Important à la récupération, il a colmaté de nombreuses brèches et a souvent été celui qui a mis l’intensité physique pour permettre à l’OL de remporter la bataille du milieu de terrain. Combatif à souhait, il aura donc récupéré un nombre incalculable de ballons. Avec le ballon, c’est lui qui a fait la différence par la passe quand Cherki n’était pas touché. Et cela a permis à Lyon d’aller chercher le penalty de l’ouverture du score puis à Rayan Cherki de doubler la mise quelques minutes plus tard. Voilà donc une performance qui condense assez bien tout ce qu’offre Tolisso cette saison : des actions de grande classe défensives et offensives qui permettent aux Gones de gagner des matches importants.

- Matic (6) : de retour dans le onze lyonnais, le Serbe a été très important ce soir. Certes lent mais toujours aussi assuré dans ses transmissions et ses intentions, l’ancien de Chelsea a fait parler toute sa classe à de nombreuses reprises. Ayant un grand sens de l’interception, il a souvent gratté des ballons précieux dans l’entrejeu. Malgré quelques passes ratées, le vétéran de 36 ans peut se targuer d’avoir réalisé un match plus que satisfaisant.

- Almada (5,5) : présent dans l’arsenal déployé par Paulo Fonseca dans le milieu de terrain de l’OL ce dimanche, l’Argentin a contribué à la belle maîtrisé des Lyonnais dans l’entrejeu. Propre techniquement, l’ancien de Botafogo n’a pas perdu beaucoup de ballons et n’a jamais semblé en difficulté quand le cuir lui a touché les pieds. Volontaire dans la conquête du ballon, il a gratté de nombreuses possessions et n’aura pas hésité à venir prêter main forte à sa défense. Fautif sur le but icaunais en étant trop tendre sur sa récupération de balle qui a permis à Sinayoko de réduire l’écart au score. Pour le reste, Almada a été, comme toujours, très intéressant.

- Cherki (7,5) : héros du nul arraché contre Manchester United, le magicien lyonnais a encore été étincelant ce soir. Dans tous les bons coups en première période, il aurait dû finir à deux passes décisives sans les grands ratés de Lacazette. Son surplus de créativité à la passe lui a souvent valu des pertes de balle évitables alors que ses coéquipiers parurent souvent en retard par rapport à ses idées. Caution créative des Gones, il a été celui qui a soufflé le chaud et le froid en première période et a été brillant lors du second acte. Véritable poison pour la défense de l’AJA, il aura inscrit le deuxième but de la rencontre en étant à l’origine et à la conclusion d’une superbe action qui s’est achevée par sa superbe frappe en pleine lucarne. Toujours aussi exceptionnel cette saison, il aurait également pu être élu homme du match par notre rédaction, d’où la volonté de lui mettre la même note que son compère Georges Mikautadze. Il a justement été élu homme du match par la LFP.

- Mikautadze (7,5) : voir ci-dessus.

- Lacazette (5,5) : auteur d’une entrée compliquée contre Manchester United jeudi, le Général a vécu une soirée contrastée à Auxerre. En première période, il n’aura pas démérité mais ses deux face-à-face ratés en première période auraient pu avoir des conséquences dramatiques sans le réalisme des siens en seconde période. Mieux lors du second acte, il aura été l’auteur de quelques pertes de balles coupables et n’a pas senti le jeu sur de nombreuses offensives. Son douzième but de la saison inscrit dans le but vide en fin de match sauve sa prestation globale, mais sa générosité dans les efforts est également une qualité à souligner.