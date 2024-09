Real : Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham forfaits pour la Real Sociedad

Dauphin du FC Barcelone, le Real Madrid se déplace ce samedi sur la pelouse de la Real Sociedad afin de combler son retard de quatre points. Pour cette rencontre face aux coéquipiers de Takefusa Kubo, Carlo Ancelotti devra se passer d’Aurélien Tchouaméni et de Jude Bellingham, d’après As. Le Français et l’Anglais, blessés avant la trêve internationale, ont effectué leur retour sur les pelouses cette semaine. Mais ils n’ont pas participé à l’entraînement collectif de ce vendredi. Le pessimisme règne également quant à leur participation au match de Ligue des champions, mardi 17 septembre, contre Stuttgart.

En revanche, Eder Militao devrait être opérationnel pour le match de ce samedi soir. Le Brésilien pourrait même être titulaire. Enfin, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos et David Alaba sont toujours à l’écart du groupe, blessés.