OM : Christophe Dugarry massacre Pablo Longoria

Ce lundi, Christophe Dugarry a évoqué l’Olympique de Marseille lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport. Le champion du monde 98 n’a pas mâché ses mots, en particulier sur les recrues phocéennes. Mais c’est surtout Pablo Longoria qui est dans sa ligne de mire. Le président phocéen a été rhabillé pour l’hiver par l’ancien joueur de Bordeaux et de l’équipe de France.

La suite après cette publicité

«Bien sûr que c’est la faute de Pablo Longoria. C’est un président omniprésent. Un président qui fait beaucoup, beaucoup de choses dans ce club. Il fait le recrutement, il signe les salaires, il nettoie les vestiaires…il fait tout ! On ne voit que lui. Tant mieux, c’est courageux. Il prend ses responsabilités, il ne se cache pas, il n’y a pas de problème. Maintenant, le recrutement est raté. Il a voulu faire un recrutement avec des joueurs qui connaissaient parfaitement ou très bien la Ligue 1. Malheureusement, ces joueurs-là montrent des limites. Des limites qu’on ne peut pas montrer lorsqu’on joue à l’Olympique de Marseille. Justement, quand on signe à l’OM, des limites il ne doit pas y en avoir car ce club, cette atmosphère, cette ambiance doivent te permettre de dépasser tes limites. Aujourd’hui, tu vois des joueurs inhibés, timides. Moi, je vois des joueurs qui bricolent avec le ballon, qui n’ont pas d’idées, qui manquent de caractère. Et ça c’est Longoria et personne d’autre. Tu peux chercher midi à 14 heures et c’est vrai accuser les joueurs de ne pas être au niveau espéré, c’est une réalité. » Longoria appréciera…