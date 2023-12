Arabie saoudite : le duel entre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema fait jaser

On a connu des toss plus chaleureux entre anciens coéquipiers. Entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, pas de sourire complice, pas de blague ni d’accolade. De là à dire qu’ils sont fâchés ? On ne franchira pas le pas, puisque quelques minutes plus tôt, dans le tunnel menant au terrain, les deux hommes se sont pris dans les bras et ont échangé quelques mots, analysés ce matin par la presse espagnole.

« Comment ça va ? », demande Cristiano Ronaldo à KB9. Sous le seul angle de caméra disponible, on distingue surtout les paroles du Portugais, qui s’enquiert de l’adaptation du Français . « Tu aimes l’expérience ? Différent n’est-ce pas ? », lance CR7. On peut entendre Benzema dire « et toi, comment ça va ? », ce à quoi Cristiano Ronaldo répond « bien, je suis tranquille ».

CR7 déroule, Benzema déçoit

Tranquille, Cristiano Ronaldo pouvait l’être après son doublé et la victoire de son club, Al Nassr, sur la pelouse d’Al Ittihad (5-2). Un doublé, sur penalty, qui fait de CR7 le meilleur buteur sur l’année 2023 avec 53 réalisations, devant Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Un sacré exploit à 38 ans. Pendant ce temps-là, Benzema achevait la rencontre avec une passe décisive, sur l’ouverture du score, et un penalty provoqué. Pas de nature à faire taire les critiques récemment entendues à son sujet.

Ce n’est pas ce match qui réhabilitera Benzema aux yeux de ses détracteurs. Pour l’Arabie saoudite, le principal était sûrement ailleurs mardi soir. Voir les deux légendes du Real Madrid - quatre Ligues des Champions, trois Coupes du Monde des Clubs, trois Super Coupes d’Europe, deux Ligas, deux Coupes du Roi et deux Supercoupes d’Espagne gagnés ensemble avec la Casa Blanca - s’affronter, avec à leurs côtés des joueurs de la trempe de Sadio Mané, Fabinho, Kanté, Brozovic ou encore Laporte suffit à montrer l’ambition du royaume. Et cela devrait continuer dès cet hiver, avec un nouveau mercato très ambitieux…