Karim Benzema se fait dézinguer en Arabie saoudite !

Ces dernières semaines, plus rien ne va du côté d’Al Ittihad. Le club saoudien de Karim Benzema, après des mauvais résultats, avait décidé de se séparer de son coach Nuno Espirito Santo. Le technicien portugais avait été remplacé par Marcelo Gallardo sur le banc. Mais l’arrivée du coach argentin n’a absolument rien changé à la méforme de son équipe. Il a déjà connu 3 défaites sur ses 8 premières rencontres. Al-Ittihad a ainsi été rapidement été éliminé de la Coupe du Monde des clubs face à Al-Ahly (1-3). Dans cette défaite, la presse saoudienne avait surtout relevé le niveau décevant de sa star Karim Benzema.

Le Français avait marqué mais pas de quoi sauver son match peu impressionnant et illustré par son penalty manqué en première période qui aurait pu offrir l’égalisation à son équipe. Ce samedi, les coéquipiers de KB9 espéraient se racheter face à l’avant-dernier du championnat Al-Raed. Mais l’équipe a une nouvelle fois coulé de manière étonnante (1-3) et cette défaite ne passe absolument pas en Arabie saoudite. Surtout, car l’ancien attaquant du Real Madrid a montré une attitude peu appréciable avec très peu d’engagements. De quoi rendre fou les supporters saoudiens mais pas que.

Une attitude décevante

La presse saoudienne n’a pas été tendre du tout avec l’ex-international français. A la télévision, dans la célèbre émission "Action avec Walid", le présentateur phare Walid Al-Farraj a violemment chargé Karim Benzema après cette défaite. «L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public : "je m’amuse juste avec vous." (…) Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu’il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C’est comme si l’équipe ne l’aimait pas. Il est mal à l’aise. Je ne connais pas la raison.» Même son de cloche du côté de Goal Arabia qui n’épargne pas le Français. «Benzema n’a rien fourni de remarquable tout au long du match, puisqu’il est apparu comme invité d’honneur, et n’a pas aidé ses coéquipiers à marquer des buts.»

Le comportement de Karim Benzema n’est d’ailleurs pas passé inaperçu du côté des journalistes après la rencontre. Ces derniers, en conférence de presse, n’ont pas hésité à questionner Marcelo Gallardo qui a ainsi remplacé l’ancien de l’OL à la 75e minute. Et le technicien argentin a confirmé qu’il l’avait sorti pour des raisons sportives. «Non, il ne souffre d’aucune blessure et son remplacement est dû uniquement à des raisons techniques. C’est mon choix», a lancé l’ancien coach de River Plate avant de faire passer un message à son groupe. «Le joueur Abdulrahman Al-Aboud a été écarté de l’équipe. Par respect du contrat, il s’entraîne avec nous jusqu’à ce que son sort soit déterminé. Je m’occupe des joueurs qui ont l’envie et l’endurance de s’entraîner, de supporter la pression et de travailler dur». Karim Benzema est prévenu, il va devoir proposer bien mieux…