L’Arabie saoudite chasse 10 nouvelles stars

L’Arabie saoudite a encore la fièvre acheteuse. Cet hiver, plusieurs écuries de Saudi Pro League espèrent attirer de nouvelles stars dans leurs filets. Ce, même si elles ne pourront pas tout se permettre puisqu’il y a un quota de joueurs étrangers par équipe à respecter (8 joueurs au total, ndlr). Malgré cela, les clubs saoudiens veulent encore frapper fort. Il y a un an, Al Nassr avait ouvert la voie en recrutant le quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo. En réponse, Al-Hilal a tenté de mettre la main sur Lionel Messi durant l’été.

Malgré un salaire XXL et des avantages exceptionnels, l’Argentin a décliné l’invitation et privilégié sa vie de famille en signant à l’Inter Miami. Le club de Riyad s’est donc rabattu sur Neymar. De son côté, Al-Ittihad a délogé Karim Benzema du Real Madrid. Comme lui, d’autres joueurs connus ont dit oui à l’Arabie saoudite, à l’image de N’Golo Kanté, Fabinho, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Jordan Henderson ou encore Roberto Firmino. Six mois plus tard, les écuries de SPL souhaitent faire signer encore de grands noms. Et ils ont neuf cibles en tête selon The Sun.

La SPL rêve toujours de KM7

Parmi elles, un certain Kylian Mbappé (25 ans). Libre en juin prochain, la star du PSG pourra négocier dès le mois de janvier avec des clubs. Le Real Madrid est là. Mais Relevo a expliqué hier que les Merengues ne feront pas de folie. Ils attendent une réponse rapide du joueur, sinon ils se positionneront pour Erling Haaland (Man City) à partir du 15 janvier. Si la Premier League et une prolongation à Paris sont aussi des options, l’Arabie saoudite est également prête à dégainer. L’été dernier, Al-Hilal avait d’ailleurs tenté sa chance en lui offrant plus de 12 M€ par semaine. Si le PSG a écouté l’offre de 300 M€, le joueur a refusé.

Mais il en faut plus pour décourager les Saoudiens. Ils sont encore intéressés cet hiver selon le tabloïd anglais. Mais leurs chances de convaincre KM7 sont plus que minces. En revanche, ils peuvent réussir à séduire Mohamed Salah (31 ans). Le Pharaon est encore sous contrat à Liverpool jusqu’en 2025. Si une prolongation n’est pas à exclure, l’ancien joueur de Chelsea n’est pas insensible aux approches saoudiennes. Al-Ittihad s’était d’ailleurs penché sur son cas cet été. En quête d’un élément offensif, le club de KB9, qui a aussi sondé Alexis Sanchez (35 ans, Inter Milan), est toujours séduit par l’Egyptien.

Plusieurs joueurs de Premier League ciblés

Toutefois, on n’imagine pas les Reds le vendre cet hiver. Cet été, à un an de la fin de son bail, ce sera autre chose. The Sun cite aussi Jadon Sancho (23 ans), Casemiro (31 ans) et Raphaël Varane (30 ans), qui sont poussés vers la sortie à Manchester United. Concernant le Français, il n’est pas forcément emballé par un départ en SPL. En fin de contrat à Tottenham, Hugo Lloris (37 ans), qui ne joue plus, est aussi ciblé. L’été dernier, il n’avait pourtant pas donné suite aux approches saoudiennes. Dans la même situation contractuelle, Luka Modric (38 ans) n’a pas encore tranché pour son avenir.

Comme l’an dernier, il fera son choix en fin de saison. Mais la SPL est déjà prête à accueillir le Ballon d’Or 2018. Même chose pour Thiago Alcantara (32 ans), en fin de contrat à Liverpool, et Thomas Partey (30 ans, Arsenal). Comme lors de l’hiver et de l’été 2023, les pensionnaires de Saudi Pro League sont prêts à faire des folies en janvier 2024 ou au plus tard lors du marché estival. Neuf joueurs, dix si on ajoute Alexis Sanchez, sont donc dans le viseur des Saoudiens, qui ont une faim de loup cet hiver.