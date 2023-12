Al-Ittihad se lance à la poursuite d’Alexis Sanchez

Malgré un effectif XXL et l’arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Marcelo Gallardo, Al-Ittihad traverse une nouvelle zone de turbulences. Au sortir d’une élimination prématurée lors de la Coupe du monde des clubs contre Al-Ahly (3-1) au stade des quarts de finale, la formation saoudienne a mordu la poussière en championnat en s’inclinant à domicile contre Al-Raed (1-3), avant dernier de Saudi Pro League. Distancé dans la course au titre et plongé dans une crise sans précédent, le club basé à Djeddah compte se renforcer cet hiver pour espérer relever la tête à l’occasion de la deuxième partie de saison.

Classement live SPL # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Ittihad 28 16 13 8 4 4 31 18 17 Raed 13 17 -10 3 4 10 17 27

Dans cette perspective, le média chilien El Deportivo nous informe ce dimanche qu’Al-Ittihad est prêt à faire des folies pour s’attacher les services d’Alexis Sanchez. De retour à l’Inter Milan après un passage remarqué à l’Olympique de Marseille, l’attaquant chilien peine à faire son trou dans l’effectif de Simone Inzaghi. Preuve en est, il n’est apparu qu’à 12 reprises en championnat pour 2 buts inscrits toutes compétitions confondues. À l’heure où il traîne son spleen en Lombardie, le joueur de 35 ans cédera-t-il définitivement aux chants des sirènes saoudiennes après avoir été approché par Al-Fateh cet été ? Affaire à suivre…