CdF : Montpellier écarte le Canet-en-Roussillon dans la douleur

Deuxième quart de finale de Coupe de France de la soirée. Après l’exploit de Rumilly Vallières face à Toulouse (2-0), un autre club de National 2 était à l’honneur. Le Canet-en-Roussillon affrontait Montpellier. Et les joueurs de Farid Fouzari ont bien cru renverser une montagne.

La suite après cette publicité

Après une grossière faute de Vitorino Hilton sanctionnée d’un carton rouge et d’un penalty, Toufik Ouadoud ne s’est pas fait prier pour transformer la sanction. Malheureusement pour le Canet, Andy Delort leur a fait mal en plantant un doublé, dont un but sur penalty à six minutes du terme de la rencontre. Montpellier et Rumilly Vallières sont donc les deux premiers qualifiés pour les demi-finales.