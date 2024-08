RC Lens : les 2 options de Kevin Danso pour son avenir

Alors que le dossier Elye Wahi agite le RC Lens, le club artésien dispose d’un autre dossier chaud sur le sens des départs. Déjà suivi la saison dernière par de nombreuses formations dont le Napoli, le défenseur central autrichien Kevin Danso (25 ans) sait qu’il ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Référence de Ligue 1 à son poste depuis son arrivée à l’été 2021, le natif de Voitsberg sort d’un nouvel exercice solide (38 apparitions, 1 but) et a participé à l’Euro 2024 avec son pays.

Conservant une bonne cote sur le marché, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 attend désormais un projet séduisant pour envisager quitter le nord de la France. Suivi par de nombreuses formations à travers l’Europe, il n’a néanmoins pas encore bougé pour le moment et espère une approche satisfaisante. Selon nos informations, l’Atalanta a un intérêt concret pour le joueur et estime qu’il serait un apport précieux dans la défense à 3 de Gian Piero Gasperini. Pour autant, le joueur n’est pas forcément attiré par la Dea.

Kevin Danso toujours dans l’attente

Toujours du côté de l’Italie, la Juventus a aussi placé ses pions selon nos informations. Souhaitant recruter Jean-Clair Todibo malgré la concurrence de West Ham, la Vecchia Signora, qui voulait faire le même montage financier que pour le défenseur international tricolore à savoir un prêt avec option d’achat, n’a qu’une infime chance de boucler l’opération en l’état. Limité par ses finances, le club du Piémont devra faire des efforts pour espérer réussir cette opération. La position de Lens est claire, Kevin Danso a un bon de sortie, mais il faudra débourser entre 20 et 25 millions d’euros dans un transfert sec.

Le principal intéressé, qui est performant durant la préparation (2 buts au compteur), fait pour le moment partie des plans de Will Still et a brièvement évoqué son avenir à l’issue du match gagné 3-0 face à Leicester ce samedi. «Le futur ? Je ne le contrôle pas. Ce n’est pas entre mes mains, c’est pour ça qu’il faut penser à aujourd’hui. Lens m’a donné l’opportunité d’être le joueur que je suis aujourd’hui. On joue en Conférence League avec une bonne équipe, un nouveau coach, de nouvelles ambitions. Je suis bien où je suis aujourd’hui.»

Le roc autrichien, sous contrat jusqu’en juin 2027, n’est pas forcément pressé par le temps. Épanoui à Lens et dans un cadre idéal, il est prêt à attendre une approche concrète, notamment en Premier League pour bouger. Cela peut être risqué et pourrait ainsi le contraindre à rester, mais le joueur apprécie son environnement actuel et le privilégiera à un projet dont il n’est pas totalement convaincu. Du côté de Lens et de ses supporters, on ne dirait pas non à une quatrième saison dans l’Artois du n°4 Sang et Or.