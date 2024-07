Lens : ça s’agite autour de Kevin Danso !

Malgré les arrivées de Malang Sarr et d’Hervé Koffi, respectivement en provenance de Chelsea et Charleroi, le RC Lens est encore assez discret sur ce mercato estival. Toutefois, certains départs sont à prévoir du côté nordiste dans les prochains jours. Si Morgan Guilavogui a pris la direction de l’Allemagne et du FC Sankt Pauli, récemment promu en Bundesliga, qu’Adam Buksa s’est engagé en faveur de Midtjylland et que Julien le Cardinal a rejoint le Stade Brestois, ces derniers pourraient être bientôt imités par Kevin Danso.

Arrivé dans l’Artois à l’été 2021 après des piges successives à Augsbourg, Southampton et au Fortuna Düsseldorf, Kevin Danso s’est rapidement imposé au cœur de la défense lensoise aux côtés de Jonathan Gradit et Facundo Medina. Auteur d’une saison 2022-2023 remarquable avec le club nordiste, qui disposait à l’époque de la meilleure défense de Ligue 1, l’Autrichien a pris une dimension supplémentaire. Courtisé par la suite par de nombreux cadors européens tels que le Bayern Munich et Naples, le joueur de 25 ans a finalement prolongé l’aventure à Lens, animé par la volonté de découvrir la Ligue des Champions avec les Sang et Or.

Kevin Danso

Si l’international autrichien a vécu un exercice 2023-2024 plus délicat à l’image des performances irrégulières de sa formation, le principal concerné n’en demeure pas moins fiable. Fort dans les duels, bon de la tête et adroit dans la relance, le colosse d’1,90m dispose d’un profil assez complet et a fait étalage de ses qualités à l’occasion de l’Euro 2024 disputé avec l’équipe nationale d’Autriche, lui qui avait, soit dit en passant, la lourde tâche de pallier le forfait de David Alaba au sein de l’arrière-garde des Bürschen. Mais à quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, son avenir s’inscrit en pointillé dans l’Artois.

Lié aux Sang et Or jusqu’en juin 2027 et en dépit de son statut de cadre dans le nord, Kevin Danso dispose d’un bon de sortie sur ce mercato estival. Selon nos informations, le défenseur autrichien intéresse du beau monde, surtout en Italie. En quête d’un renfort défensif, l’Atalanta Bergame a identifié le natif de Voitsberg comme la recrue idéale et a d’ores et déjà entamé les discussions avec son entourage. Mais le dernier vainqueur de la Ligue Europa n’est pas le seul dans le dossier. Outre Naples, Wolverhampton et West Ham surveillent de près sa situation. Toutefois, le RC Lens n’a pas l’intention de brader son joueur et réclame au minimum 25 M€ pour le laisser partir.