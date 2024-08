Brest s’intéresse à Wilson Isidor

Prêté avec option d’achat par le Lokomotiv Moscou, Wilson Isidor est officiellement devenu un joueur du Zenit Saint-Pétersbourg le 1er juillet dernier. Pour autant, l’avenir de l’attaquant de 23 ans en Russie n’est pas forcément assuré. Et pour cause. Selon nos dernières informations, le Stade Brestois s’intéresse au natif de Rennes, sous contrat jusqu’en juin 2026 et estimé à 4M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Si les dirigeants finistériens doivent actuellement gérer le nouvel assaut du Stade Rennais pour Pierre Lees-Melou, Grégory Lorenzi et ses équipes s’activent, parallèlement, pour façonner l’effectif le plus compétitif possible, qui plus est avant de disputer la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Dans cette optique et pour renforcer le secteur offensif, le SB29 suit, aujourd’hui, la situation de l’ancien grand espoir de l’AS Monaco. Affaire à suivre…