Jérémy Doku prépare son départ de Manchester City

Cette saison, Manchester City a pas mal de soucis sur le terrain comme en dehors, notamment avec les 115 infractions liées au fair-play financier. Mais chaque chose en son temps. Les Skyblues prennent les problèmes les uns après les autres. Ces dernières semaines, le plus urgent pour les Mancuniens était de recruter de bons joueurs afin de sauver sa saison. Ainsi, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont mis la main sur Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush et Vitor Reis. Ce lundi, ils ont aussi annoncé l’arrivée surprise du jeune Christian McFarlane, qui évoluait au New York City FC. Un autre club appartenant à City Group.

Enfin, les Anglais ont également blinder Erling Haaland, qui a récemment prolongé jusqu’en 2034. Un très beau coup de la part des Citzens. Dans le sens des départs, on peut surtout noter celui de Kyle Walker. Le latéral droit de 34 ans a souhaité changer d’air cet hiver, lui qui n’a pas assez eu de temps de jeu à son goût cette saison comme il l’a expliqué lors de sa conférence de presse de présentation ce lundi à l’AC Milan. Mais il n’est visiblement pas le seul dans cette situation. En effet, Sport lâche une information de taille ce lundi soir.

Le clan Doku sonde le marché

Le média espagnol assure que Jérémy Doku a ouvert la porte à un départ. En effet, le Belge, qui doit faire face à une forte concurrence à City notamment avec Savinho, qui joue de plus en plus, et la recrue à 80 M€ Omar Marmoush, a des doutes sur son avenir à Manchester. Selon Sport, l’ailier se sent de plus en plus menacé et envisage de changer de décor, lui qui est mécontent de sa situation. La publication catalane ajoute enfin que les agents du joueur l’ont déjà proposé à plusieurs clubs européens pour cet hiver, voire l’été prochain.

Parmi les écuries approchées, il y aurait donc le FC Barcelone. Ce serait pour un prêt. Mais les Blaugranas, qui sont dans le dur financièrement, ont déjà bien avancé sur le dossier Marcus Rashford. Comme pour le joueur de MU d’ailleurs, le salaire de Doku serait un problème pour le FCB. Mais Sport précise que les dirigeants catalans, qui doivent alléger la masse salariale du club, gardent en tête le nom de Doku malgré tout. Le Belge (6 buts et 7 assists en 22 matches cette saison), qui ferait face à une autre concurrence au Barça, réfléchit donc à son avenir, lui dont le bail prend fin en 2028.