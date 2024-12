Leganés, Borussia Dortmund : une très surprenante porte de sortie s’ouvre pour Sébastien Haller !

Drôle de trajectoire pour Sébastien Haller. Il y a un peu moins d’un an malgré des blessures et une situation de remplaçant au Borussia Dortmund, l’attaquant ivoirien de 30 ans s’était rattrapé avec la Coupe d’Afrique des Nations 2023 à domicile. Avec les Éléphants et malgré un début de tournoi tronqué pour cause de blessure, il avait été précieux en participant au troisième sacre de l’histoire de la Côte d’Ivoire. Une belle période pour lui qui a été suivi de derniers mois compliqués au Borussia Dortmund où Edin Terzic ne lui faisait plus confiance.

Pas plus dans les plans de Nuri Sahin, l’attaquant de 30 ans avait préféré partir pour obtenir du temps de jeu. Direction alors à la surprise générale le promu espagnol Leganés qui lui ouvrait ses portes en toute fin de mercato. Arrivé comme un renfort intéressant pour le club de la banlieue madrilène, Sébastien Haller n’a pour le moment pas eu l’impact escompté. Apparu seulement neuf fois pour zéro but, il ne compte que six titularisations et reste sur quatre matches sans être aligné. Un début de saison compliqué pour lui qui n’a pas su s’imposer avec le quinzième de Liga.

Un retour aux source pour Sébastien Haller ?

Un constat d’échec et une frustration que n’avait pas manqué de tirer le principal intéressé dans un entretien pour Eurosport France début décembre : «mon début de saison a été parsemé d’embûches et n’a pas correspondu à ce que j’espérais. Mais ça fait partie des aléas d’une carrière et de la vie. J’ai envie de dire que le temps fera son œuvre. Il faut être patient et continuer à travailler pour être plus performant. Parce que j’ai été ennuyé par plein de petites blessures de quelques jours. Ce n’était pas musculaire, mais plus des coups que j’ai reçus. Ces contretemps arrivent à chaque fois dans les moments où je sens que je reviens sur le plan physique. Ça fait trois mois que je suis à Leganés et il a aussi fallu que je m’adapte.»

Si Sébastien Haller a essayé d’être optimiste et de se battre, l’aventure en Espagne pourrait tourner court pour le joueur formé à l’AJ Auxerre. En effet comme le dévoile Sport Bild, l’attaquant ivoirien songe déjà à changer d’air et à retourner vers un environnement familier. En effet, il aimerait revenir dans un de ses anciens clubs, le FC Utrecht, où il s’est révélé entre 2015 et 2017 avant de filer à l’Eintracht Francfort. Aux Pays-Bas, Sébastien Haller avait disputé 98 matches pour 51 buts et 16 passes décisives. Dans une bonne saison, le FC Utrecht est actuellement troisième d’Eredivisie derrière le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam mais devant le Feyenoord et l’AZ Alkmaar.