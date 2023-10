Ligue 1 : Rennes chute à Lorient

Après le nul du RC Lens sur la pelouse du HAC et les victoires du PSG, contre Strasbourg, et de l’OGC Nice, face à l’OM, la 9e journée de Ligue 1 se poursuivait avec un duel prometteur entre le FC Lorient et le Stade Rennais. Seizièmes au coup d’envoi, les Merlus se devaient de retrouver le chemin de la victoire après cinq matchs sans le moindre succès. De son côté, le club rennais restait sur deux revers toutes compétitions confondues avant la trêve et avait également à cœur de réagir. Organisés en 4-3-3 avec Kalimuendo à la pointe de l’attaque, les hommes de Bruno Genesio se faisaient pourtant rapidement surprendre. Lancé en profondeur par Abergel, Tosin profitait d’une énorme incompréhension entre Mandanda et Omari, buteur contre son camp, pour célébrer avec les siens (1-0, 4e). Un but gag qui n’empêchait cependant pas le SRFC de réagir. Si Bourigeaud se faisait contrer au dernier moment par un tacle décisif de Touré (6e), les visiteurs s’enhardissaient progressivement au Stade du Moustoir et finissaient par être récompensés.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Rennes 11 9 3 2 5 2 15 12 12 Lorient 10 9 -4 2 4 3 15 19

Profitant d’un superbe travail de Kalimuendo et Gouiri, Blas sonnait la révolte et égalisait d’une belle frappe du droit (1-1, 21e). Porté par cette égalisation, Rennes repartait à l’attaque mais butait sur un Mvogo décisif (26e, 27e). Et quand le portier lorientais ne sortait pas le grand jeu, c’est Blas qui manquait de justesse face au but (30e). Dominateurs, les Rennais allaient pourtant une nouvelle fois craquer juste avant la pause. Sur une nouvelle bévue d’Omari, Touré s’imposait dans les airs et redonnait l’avantage aux siens (2-1, 45+2e). Sonné, Rennes était même tout proche de définitivement céder au retour des vestiaires mais Mandanda brillait (54e, 60e). Déterminée à revenir dans ce match, la bande à Le Fée poussait en fin de rencontre. Si Gouiri tombait encore sur un grand Mvogo (69e), Yildirim voyait lui son but refusé pour une position de hors-jeu (78e). Le score n’évoluait plus et les Merlus s’imposaient d’une courte tête (2-1). Au classement, Lorient remonte à la 12e place. Rennes reste 8e.