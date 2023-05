FC Barcelone : feu vert en vue pour le recrutement de Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Annoncé en Arabie saoudite, l’Argentin a vu son père démentir fermement tout accord avec l’état pétrolier. À Barcelone, on s’en frotte les mains, car l’espoir de faire revenir l’idole sud-américaine est très présent. Mais pour cela, les Culers doivent faire valider leur plan économique par la Ligue espagnole. En clair, ils doivent dégraisser et prouver que les prolongations signées ainsi que les futures recrues entrent dans le budget fixé.

Et quand on parle de renfort, tout le monde ne pense qu’à Messi. Interrogé par la radio Cadena COPE, le patron de LaLiga, Javier Tebas a d’ailleurs confirmé que le départ de Sergio Busquets (et de son imposant salaire) était une bonne nouvelle concernant le possible retour de la Pulga en Catalogne. « Le départ de Busquets est le début du chemin vers le retour de Messi… Mais pour arriver au bout, ils ont encore un long chemin à parcourir. Ce n’est pas moi qui vais leur donner le feu vert, ce sera leur plan économique. »

Le Barça croit en son plan

Et justement, le Barça y croit dur comme fer à son plan. C’est ce qu’a confié le vice-président économique du Barça, Eduard Romeu, interrogé par les deux grands médias catalans Sport et Mundo Deportivo. « En fin de compte, ils doivent valider le travail effectué par les différents secteurs, en tête desquels le secteur économique, et je suis convaincu qu’ils donneront leur feu vert. » La réponse de la Ligue est attendue vers le 19 mai. De quoi rendre le club encore plus optimiste pour Messi comme nous l’évoquions d’ailleurs il y a quelques jours. Malgré tout, Romeu joue la prudence.

« La première chose sera d’enregistrer les joueurs que nous avons déjà, qui ont renouvelé leur contrat et qui font partie des actifs du club. Ensuite, je ne vais pas parler de noms, mais pour qu’un joueur arrive, il faut qu’il y ait d’autres joueurs qui partent. Nous essaierons toujours de satisfaire les demandes du staff d’entraîneurs, mais en respectant toujours ce principe », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que le Barça n’a toujours pas estimé l’apport économique que représenterait un retour de la Pulga.