Un contrat secret entre le PSG et Lionel Messi à l’origine des excuses

La suite après cette publicité

Les dernières semaines ont été particulièrement agitées du côté du Paris Saint-Germain. Outre les résultats sportifs décevants, l’actualité a été animée par la suspension inédite de Lionel Messi. L’Argentin, après la déroute des siens à domicile face à Lorient (1-3), s’était envolé direction l’Arabie Saoudite pour honorer son contrat en tant qu’ambassadeur du tourisme. Problème, le club de la capitale n’était pas au courant et Messi a donc séché l’entraînement du lundi sans l’autorisation du PSG.

Pour frapper fort et marquer le coup dans un contexte tendu, Paris avait décidé de suspendre son joueur pour deux semaines. Interdiction de joueur, interdiction de s’entraîner et une absence de salaire pendant deux semaines. L’affaire s’était finalement terminée par des excuses inattendues de La Pulga sur Instagram. « Je souhaite m’excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme d’habitude. J’avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut faire de moi », expliquait-il en story.

À lire

Nice, Affaire Galtier : Dante sort enfin du silence

Des excuses et un retour à l’entraînement

Un geste apprécié par le PSG qui avait finalement réduit sa suspension à une semaine puisque Messi était de retour à l’entraînement ce lundi. Mais à en croire les informations de RMC Sport, ces excuses étaient prévues et faisaient partie d’un pacte secret entre le clan du joueur et le club de la capitale. En effet, le média français révèle que le PSG avait envoyé une convocation pour un entretien préalable à un licenciement au joueur après son voyage en Arabie Saoudite. Le clan du joueur a voulu rapidement faire sauter cette suspension mais savait que le joueur était difficilement défendable d’un point de vue juridique.

La suite après cette publicité

Le club reprochait son absence à l’entraînement du 1er mai, mais aussi divers manquements. Mais un licenciement pour ces seuls motifs semblait assez peu solide si Messi décidait de faire appel de cette décision devant un tribunal. Dans ce sens, les deux clans ont trouvé un accord dans un contrat secret : Messi fait des excuses publiques et le PSG réduit la sanction d’une semaine et l’accepte à l’entraînement. Si l’entourage du joueur craignait que Paris ne tienne pas sa parole, Messi a bien fait son retour avec le groupe cette semaine. RMC Sport précise que le PSG, contacté, dément ces informations. Mais quoi qu’il en soit, cette histoire n’a visiblement pas fini de faire parler.