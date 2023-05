Les dessous hallucinants du contrat publicitaire de Lionel Messi avec l’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Lionel Messi jouera-t-il en Arabie saoudite l’an prochain ? C’est ce qu’affirme l’AFP, pour qui il n’y a aucun doute : l’Argentin jouera à Al Hilal dès la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin. Mais ça, c’était avant que le père de la Pulga ne publie un démenti. En revanche, ce qui est certain et même officiel, c’est que le champion du monde 2022 travaille déjà avec - ou pour - le pays du Golfe, dont il est ambassadeur.

D’où son voyage sulfureux la semaine dernière, qui lui avait valu une suspension du Paris Saint-Germain, levée par la suite. Et le journal espagnol OK Diario a pu se procurer le contrat signé entre celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde par beaucoup et le pays arabe. On apprend que l’attaquant touche 7,5 millions d’euros par an pour participer à des publicités et évènements liés à promouvoir le tourisme du pays.

À lire

PSG : Lionel Messi a rencontré Robert Lewandowski à Paris

Une clause d’exclusivité

Des publications sur les réseaux sociaux font également partie du deal entre les deux parties. Un contrat qui avait été de base signé pour 2021, mais la pandémie de covid-19 a décalé le début du lien entre Messi et l’Arabie saoudite à 2022, première année où l’Argentin a commencé à promouvoir le pays. Un contrat plutôt bien ficelé qui inclut aussi une clause d’exclusivité.

La suite après cette publicité

C’est écrit noir sur blanc : Lionel Messi a - sauf autorisation du ministre du tourisme saoudien - interdiction de négocier avec d’autres pays ou villes pour faire leur publicité. C’est-à-dire que jusqu’à la fin de l’année, il ne pourrait par exemple même pas participer à un évènement visant à faire de la publicité pour Paris ou pour sa ville, Rosario. Dans le cas où Messi venait à briser ces règles, l’Arabie saoudite « aurait le droit de récupérer toutes les sommes versées à Messi ». Le média précise que jusqu’ici, le principal concerné a respecté son contrat à la lettre. Mais avec un tel contrat, on comprend aussi pourquoi Messi a forcé pour partir la semaine dernière…