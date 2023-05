PSG : Lionel Messi a rencontré Robert Lewandowski à Paris

La suite après cette publicité

Lionel Messi et le Paris Saint-Germain ? L’épisode va bientôt toucher à sa fin. Après une semaine mouvementée où il a été au cœur de la polémique après avoir esquivé un entraînement et se rendre en Arabie saoudite, l’Argentin avait été suspendu pour deux semaines par le Paris Saint-Germain pour cet épisode. Mais après des excuses publiques, le numéro 30 du PSG a finalement retrouvé l’entraînement individuel et devrait réintégrer le groupe pour la réception d’Ajaccio, ce week-end.

De quoi pacifier ses relations avec le club parisien, alors que son contrat arrivera à son terme à la fin juin. Mais pour autant, cet épisode ne remettra pas en cause l’avenir de l’attaquant de 35 ans, qui s’éloigne de plus en plus d’une prolongation dans le club de la capitale. En ce sens, l’Arabie saoudite s’active grandement pour essayer de convaincre Lionel Messi de venir, alors que le FC Barcelone est toujours à l’affut pour essayer de trouver un moyen financier viable pour faire revenir sa légende.

Lionel Messi prend des nouvelles de Robert Lewandowski

Présent ce lundi pour la cérémonie des Laureus World Sports Awards, à Paris, où il a été élu sportif de l’année 2023, Lionel Messi a pu rencontrer Robert Lewandowski, l’attaquant du FC Barcelone. Au cours de la soirée, l’Argentin, accompagné de sa femme Antonella, a pris des nouvelles auprès de Robert Lewandowski sur sa situation au Barça. «Tout va bien à Barcelone ?», a demandé Messi. Lewandowski a répondu oui, en indiquant qu’il vivait à Castelldefels, proche d’une résidence de la famille de l’Argentin.

Un échange public qui a enflammé la presse espagnole, à l’heure où un possible retour de La Pulga au Barça est d’actualité. Dans son discours de remerciements, la Pulga a évoqué le FC Barcelone, la sélection argentine, mais pas le PSG. «J’ai eu beaucoup de joie avec Barcelone et beaucoup de tristesse avec l’équipe nationale, j’ai eu beaucoup d’embuches sur mon chemin», a expliqué Messi. D’autant plus que Robert Lewandowski a déjà fait part de ses envies de jouer avec l’Argentin au Barça, même si l’opération est complexe pour des raisons financières.