SPL : la blessure impressionnante d’un caméraman après un tir de Cristiano Ronaldo

La sixième journée de Saudi Pro League offrait trois rencontres ce samedi. En déplacement sur la pelouse d’Al Raed, Al Nassr a ainsi enchaîné une quatrième victoire de rang pour rester collé au peloton de tête. Cinquièmes au classement, les coéquipiers de Cristiano, buteur et tout proche d’un doublé en fin de rencontre, n’ont pas tremblé pour s’imposer facilement (3-1).

Si Sadio Mané et Talisca ont également trouvé le chemin des filets, c’est un coup franc de Cristiano Ronaldo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Alors que l’attaquant portugais se chargeait du coup de pied arrêté, le ballon passait de peu à côté de la lucarne… Et arrivait directement sur un caméraman placé derrière le but. Ce dernier a d’ailleurs eu une blessure assez impressionnante.