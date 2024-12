Le Real Madrid prend une décision risquée pour Kylian Mbappé, le PSG prépare 3 grosses surprises

Pas de repos pour Kylian Mbappé ?

Comme l’a communiqué le Real Madrid, Kylian Mbappé est touché à la cuisse gauche après sa sortie sur blessure face à l’Atalanta en Ligue des Champions. A priori, les examens ont révélé une légère lésion. Il ne devrait donc pas être écarté trop longtemps. Si on imaginait une fin d’année 2024 pour le Français, selon AS, le Real Madrid a prévu de le convoquer pour la finale de la Coupe Intercontinentale qui se jouera au Qatar le 18 décembre prochain. Il pourrait même être utilisé par Carlo Ancelotti en fonction de l’évolution de sa blessure. Attention au surmenage…

La suite après cette publicité

Le PSG prévoit du lourd

Selon Le Parisien, une petite cérémonie pourrait avoir lieu en marge du PSG-OL de ce dimanche afin d’officialiser les prolongations d’Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes. Pour les deux premiers, c’est déjà bouclé, les deux hommes ont prolongé jusqu’en 2029. Pour le latéral gauche, les ultimes détails sont sur le point d’être finalisés. Des «prolongations en catimini» écrit le quotidien régional qui fait écho au nouveau projet du PSG, avec le collectif qui prime avant tout. Les prochains dossiers seront ceux de Barcola, sous contrat jusqu’en 2028, alors que les négociations pour Donnarumma sont en stand-by.

L’OL impressionne en Europe

Tout roule à Lyon qui «frappe fort et réalise le bon coup», placarde avec joie Le Progrès dans son édition du jour. Contre Francfort actuel 2ème de Bundesliga, l’OL s’est imposé sur le score de 3 buts à 2 ! Franc et fort, écrit L’Équipe, avec un jeu de mots sympathique. Avec ce succès, les Gones grimpent à la 4ème place de Ligue Europa et sont d’ores et déjà assurés de disputer au moins les play-offs. Les hommes de Pierre Sage ont une fois de plus été portés par un Rayan Cherki très inspiré. Buteur et double passeur décisif, le pur produit de la formation lyonnaise confirme sa grande forme du moment.