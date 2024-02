Dopage : Florentin Pogba réagit à la suspension de son frère

Accusé de dopage et condamné à 4 ans de suspension, ce jeudi, Paul Pogba (30 ans), déterminé à se battre et à laver son honneur, voit malgré tout sa fin de carrière tourner au fiasco. Alors que le milieu de terrain français ne pourra, pour l’heure, plus jouer de rencontre jusqu’au 10 septembre 2027, son frère Florentin a tenu à lui apporter son soutien.

Dans une story publiée sur Instagram, l’ancien défenseur de Saint-Étienne et Sochaux a ainsi déclaré : «courage PP (Paul Pogba, ndlr), allah est au contrôle». Un message accompagné d’une photo des deux frères qui s’étaient affrontés lors d’un ASSE-Manchester United le 22 février 2017.