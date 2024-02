Paul Pogba sort du silence après l’annonce de sa suspension de 4 ans

Le verdict est tombé ce jeudi : Paul Pogba est suspendu de toute activité liée au football pendant quatre ans. La faute à un contrôle antidopage qui a révélé un positif à la testostérone après un match face à l’Udinese en tout début de saison. Le Français ne pourra donc plus jouer de rencontre jusqu’au 10 septembre 2027, puisqu’il a déjà purgé quelques mois de sa peine depuis septembre 2023. Une sanction qui pourrait bien ressembler à une fin de carrière pour le milieu juventino, qui fêtera ses 31 ans dans deux semaines.

Effectivement, on imagine mal le fantasque international tricolore revenir au top à 34 ans (la sanction a pris effet en 2023, ndlr) après quatre années sans jouer de football compétitif. Quoi qu’il en soit, le joueur est resté assez discret depuis le début de l’affaire, et lui et son entourage ont d’ailleurs décidé de faire appel de cette sanction, dans le but de l’annuler, ou du moins, de la réduire si possible. Mais Pogba a finalement pris la parole via son compte Instagram pour s’exprimer sur cette suspension.

Pogba va se défendre

«J’ai été informé aujourd’hui de la décision du Tribunale Nazionale Antidoping et je pense que le verdict est incorrect. Je suis triste, choqué et j’ai le cœur brisé de voir que tout ce que j’ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m’a été enlevé. Lorsque je serai libre de toute restriction légale, toute l’histoire sera révélée, mais je n’ai jamais pris sciemment ou délibérément des compléments qui violent les règlements antidopage », a-t-il posté, avant de conclure.

« En tant qu’athlète professionnel, je ne ferais jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites et je n’ai jamais manqué de respect ou triché envers les autres athlètes et les supporters des équipes pour lesquelles j’ai joué, ou contre lesquelles j’ai joué. En conséquence de la décision annoncée aujourd’hui, je ferai appel devant le Tribunal arbitral du sport». Reste maintenant à savoir si cette option aboutira. Ou non.