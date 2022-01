FC Barcelone-Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Soirée de gala à Riyad. La capitale de l'Arabie Saoudite accueille ce mercredi le choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid, pour le compte de la première demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Un rendez-vous forcément particulier pour Xavi, qui disputera son premier Clasico sur le banc de touche blaugrana.

Pour l'occasion, l'ancien métronome du Barça devrait s'appuyer sur un classique 4-3-3 devant Marc-André ter Stegen. Gerard Piqué et Clément Lenglet partent favoris pour être alignés dans l'axe. Jordi Alba et Ronald Araujo tiendraient eux les ailes. Sergio Busquets occuperait le rôle de sentinelle, flanqué des jeunes Gavi et Nico.

Dembélé vs Benzema

Ousmane Dembélé, protagoniste du feuilleton de ce mercato d'hiver en Catalogne, et Daniel Alves s'annoncent comme les élus pour animer l'attaque barcelonaise et servir Ferran Torres, arrivé de Manchester City et inscrit officiellement ce mardi après une semaine d'attente. Une sacrée façon d'entrer dans le grand bain.

En face, Carlo Ancelotti fera a priori du grand classique. Thibaut Courtois gardera les buts madrilènes, derrière une défense à quatre, composée de Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba et Ferland Mendy. Dans l'entrejeu, le trio Casemiro-Toni Kroos-Luka Modric semble se détacher, aux dépens de Federico Valverde ou Eduardo Camavinga. Marco Asensio accompagnera sans doute le duo Vinicius Jr-Karim Benzema, sur une autre planète depuis le début de la saison, avec 36 buts au compteur toutes compétitions confondues à eux deux. Attention les yeux !