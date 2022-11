EdF : alerte pour Olivier Giroud et les Bleus !

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, Olivier Giroud s'est par la suite entraîné avec le groupe France, ce jeudi. L'occasion pour le buteur de l'AC Milan de procurer une nouvelle frayeur au staff tricolore. Deux jours après la blessure de Christopher Nkunku à Clairefontaine juste avant le départ pour le Qatar, Olivier Giroud est resté au sol quelques instants pour la première séance des Bleus depuis leur arrivée dans l’Emirat.

Après avoir retiré sa chaussure en grimaçant et reçu quelques soins, il s’est finalement relevé et a repris la séance collective. Plus de peur que de mal finalement pour le Français de 36 ans. Pour le reste, Karim Benzema et Raphaël Varane, actuellement en phase de reprise, se sont quant à eux entraînés à l'écart.