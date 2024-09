Serie A : Lautaro Martínez débloque enfin son compteur dans la victoire à l’Udinese

Suite de la 6ème journée de la Serie A. L’Inter Milan se déplaçait dans le Frioul pour affronter l’Udinese, sur la pelouse du Bluenergy Stadium, pour une rencontre particulière pour les deux équipes. Du côté des Nerazzurri, ce match était un bon moyen d’empocher des précieux points et de rebondir après la défaite au derby della Madonina contre le rival de l’AC Milan le weekend dernier. De l’autre, les Friulani voulaient enchaîner une nouvelle victoire pour rester dans les sommets du championnat. Au cours d’un duel maîtrisé par les visiteurs, Davide Frattesi a permis son équipe de débuter sur les chapeaux de roue (1ère). Néanmoins, Christian Kabasele a réussi à égaliser pour les locaux (35e). Peu avant la pause, Lautaro Martínez a marqué son tout premier but de la saison en championnat, débloquant ainsi enfin son compteur (45e+3).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Inter Milan 11 6 6 3 2 1 13 7 6 Udinese 10 6 -1 3 1 2 9 10

En seconde période, l’Argentin s’est même offert un doublé sur une passe de Marcus Thuram. Cette offrande du jour est la cinquième délivrée par le Français pour un but de Lautaro Martínez en Serie A depuis le début de la saison dernière. Il est l’attaquant qui a délivré le plus de passes décisives à un seul et même coéquipier sur cette période. Lorenzo Lucca a réduit le score (83e), sans changer l’issue de la rencontre néanmoins qui s’est soldée par une victoire de l’Inter (2-3). Au classement, l’Inter retrouve le podium avec une 3ème place, tandis que l’Udinese reste à la 5ème position. Les Nerazzurri joueront contre le Torino le weekend prochain. Les Friulani accueilleront Lecce.