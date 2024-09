Rennes : Mandanda s’excuse après sa boulette face à Lens

Steve Mandanda fait son mea-culpa. Alors que Rennes semblait tenir sa victoire face au RC Lens, les Sang & Or sont parvenus à égaliser en toute fin de match (1-1) après une sortie aérienne manquée du capitaine breton. « On a fait un match très solide, sérieux, on a respecté les consignes, tout avait été bien préparé par le staff et bien fait par les joueurs, et malheureusement, sur cette fin de match, je viens gâcher tout ça. Je suis déçu pour tout le groupe, les supporters, tout le monde, on perd deux points ce soir et j’en assume la responsabilité », a ainsi expliqué le portier de 39 ans en zone mixte.

Gêné par Wesley Saïd lors de son intervention, une faute aurait pu être sifflée en la faveur de l’ancien international français (35 sélections), mais même après consultation de la VAR, Jeremy Stinat a décidé de ne pas revenir sur sa décision. Un choix que comprend Mandanda qui n’a pas voulu se chercher d’excuses. «C’est une situation que l’arbitre peut siffler et ne pas siffler, car le joueur est sous moi et m’empêche d’intervenir correctement. Il décide de ne pas siffler, c’est de ma faute », a rappelé le joueur le plus capé de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Faute avouée à moitié pardonnée ?