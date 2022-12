Real Madrid : le terrible flop Reinier est toujours en pleine galère

La colonie brésilienne du Real Madrid va s’agrandir. En 2024, une fois qu’il sera majeur, Endrick va rejoindre les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Une arrivée dont est en grande partie responsable Juni Calafat, dénicheur de talents pour les Merengues. Il avait notamment travaillé sur les dossiers Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Reinier. Si pour les deux premiers tout va bien, en revanche, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le dernier cité. Pourtant, les Merengues croyaient beaucoup en lui.

Vainqueur de la Copa Libertadores à seulement 17 ans, il était considéré comme une pépite et un talent en devenir. Un profil qui a tout de suite plu aux Madrilènes qui ont bouclé son arrivée le 20 janvier 2020. « Le Real Madrid et le Club de Regatas do Flamengo ont trouvé un accord pour le transfert de Reinier, qui est désormais lié au club jusqu’en 2026 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié sur le site du club espagnol. Acheté 30 millions d’euros, Reinier pouvait vivre son rêve européen dans l’un des meilleurs clubs du monde.

Du rêve au cauchemar

Comme d’autres avant lui, il a été envoyé avec le Castilla pour s’adapter en douceur et prendre ses marques. Mais après seulement trois matches (2 buts, 1 assist), il a été stoppé en plein élan par l’épidémie de covid-19. Les championnats ont été suspendus et le jeune auriverde n’a pas pu enchaîner. Pour l’aider, les Merengues ont décidé de l’envoyer en prêt deux ans au Borussia Dortmund. Cela avait fonctionné pour Achraf Hakimi, passé ensuite avec succès à l’Inter Milan puis au PSG. Là encore, le Brésilien a connu des difficultés.

Lors de sa première saison au BVB, il est apparu à 19 reprises toutes compétitions confondues mais une seule fois en tant que titulaire (1 but, 1 assist). Il a ainsi joué 337 minutes au total. Mais il faut préciser qu’entre la covid-19 (16 jours d’arrêts) et un problème musculaire (6 jours d’arrêt), il a manqué 7 rencontres avec les Marsupiaux. La saison suivante, Reinier a été utilisé à 20 reprises dont 3 fois en tant que titulaire (0 but, 0 assist), soit un temps de jeu total de 417 minutes. En deux ans, il a ainsi été utilisé 754 minutes. Ce qui est trop peu.

Dortmund, le bonheur n’était pas dans le prêt

Une expérience que le Brésilien n’a pas forcément bien vécu comme il l’a avoué à Globo Esporte. « La mauvaise chose (à Dortmund) c’est que je ne pouvais pas développer mon football (…) Je n’ai pas compris. Je me suis bien entraîné et ils ne m’ont pas mis à jouer ? C’est leur choix, je respectais tout le monde, l’institution, les joueurs qui jouaient, mais c’est dommage ». Puis il a évoqué les critiques dont il a fait l’objet. « C’était juste un massacre. C’était juste une raclée… C’était une période très difficile. Mais tout le monde sait, chaque joueur sait que ces gens qui disent "Oh, Reinier ne joue pas du tout" sont des haineux, qui ne savent pas ce que nous traversons ».

Il a ajouté ensuite : « ils ne savent pas ce qu’est cette vie, ils pensent que c’est juste de bonnes choses, que c’est juste du luxe. Bien sûr que non, nous traversons beaucoup de choses. Bien sûr, chacun a son propre style de vie, mais nous traversons beaucoup de choses, et ce n’est pas seulement de bonnes choses. Pendant ces deux années, dans mon métier, je n’ai rien eu de bon. J’ai traversé beaucoup de choses difficiles quand j’avais 18, 19 ans. Vous le ressentez, ma famille me voit triste. J’ai quitté les matches très secoués, je ne pouvais pas dormir. J’ai toujours joué pour Flamengo et, tout à coup, ne pas jouer et avoir l’impression que vous n’aidez pas votre équipe… vous avez l’impression que les choses ne vont pas bien pour vous. »

Un abonnement à l’infirmerie à Girona

Il espérait donc se relancer à Girona, où le Real Madrid l’a envoyé en prêt cet été comme toutes les places de joueurs extracommunautaires étaient prises au sein de la Casa Blanca. « Je suis vraiment excité par le projet. Ce que je veux, c’est jouer, être heureux en faisant ce que j’aime, c’est-à-dire jouer au football. Le projet me ravit. C’est un bon projet, pour moi et ma famille », avait-il avoué. Emballé, Reinier a vite déchanté. Pourtant, tout avait bien commencé avec 5 apparitions dont 3 en tant que titulaire et 1 but. Puis, le Brésilien est de nouveau passé par la case infirmerie. Suite à une problème musculaire, il a été absent 21 jours et il a manqué 4 matches. De retour, il est entré en jeu à 2 reprises, avant de manquer 3 matches avant la trêve liée au Mondial.

Mais le footballeur, qui souffre d’une déchirure musculaire au biceps fémoral de la jambe droite qui l’empêchera de jouer jusqu’à début février selon AS, n’était pas là face à Cacereño en Coupe du Roi le 22 décembre. Avec seulement 7 matches au compteur (286 minutes jouées), il a déjà manqué 8 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Du côté de Girona, où on va lutter pour le maintien, on est embêté de ne pas pouvoir compter sur lui. A Madrid, ce qui ressemble à un nouvel échec n’est pas bien perçu non plus. Décidément, rien ne va pour Reinier, dont le rêve a tout d’un cauchemar pour le moment.