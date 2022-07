Le Bayern Munich ouvre la porte à un départ de Benjamin Pavard

Depuis l'été 2019, Benjamin Pavard est un joueur du Bayern Munich. Un club qu'il a rejoint après une expérience concluante à Stuttgart et une Coupe du Monde 2018 réussie avec l'équipe de France. Mais après trois ans de bons et loyaux services, l'international tricolore pourrait changer d'air cet été 2022. En effet, les pensionnaires de l'Allianz Arena ne ferment pas totalement la porte à un départ du polyvalent défenseur.

Le Bayern n'exclut pas un départ

Un élément qui voulait s'imposer comme un leader derrière. Mais le mercato mené par son club a visiblement changé la donne et le joueur de 26 ans n'exclut rien pour son avenir. En effet, à droite, les Bavarois ont misé sur Noussair Mazraoui, libre depuis la fin de son contrat à l'Ajax Amsterdam. Utilisé sur ce côté ou mis sur le banc lors de la première partie de saison, le Français a beaucoup plus évolué dans l'axe sur la deuxième partie de saison suite aux prestations moyennes de Dayot Upamecano.

Son idée était donc de s'y installer durablement. Mais les champions d'Allemagne veulent lui mettre Matthijs de Ligt dans les pattes. En effet, le Bayern Munich avance ses pions pour recruter le défenseur néerlandais, qui ne souhaite pas prolonger l'aventure avec la Juventus. Il a donc été mis sur le marché par la Vieille Dame. Courtisé aussi par Chelsea, l'ancien de l'Ajax donnerait sa priorité aux Allemands selon certaines sources.

Plusieurs cadors sont intéressés

Kicker indique d'ailleurs que Pavard pourrait être inclus dans l'opération De Ligt. En effet, les Bianconeri sont intéressés par le Français. L'idée serait donc de le sacrifier et d'ajouter quelques millions supplémentaires pour arracher la signature du roc néerlandais. Mais le Bayern Munich pourrait aussi décider de le vendre à un autre club. Selon Sky Germany, en plus de la Juve, Chelsea et l'Atlético de Madrid sont séduits.

AS confirme l'information et indique qu'il figure dans la liste établie par Andrea Berta et Diego Simeone chez les Colchoneros. Nahuel Molina (Udinese), Emerson (Tottenham), Jonathan Clauss (Lens) et Hector Bellerin (Arsenal) y sont aussi. Toutefois, le prix demandé pour le Tricolore, dont la valeur marchande est estimée à 28 millions d'euros, pourrait freiner les Espagnols qui ne veulent pas faire de folies. Sous contrat jusqu'en 2024, Benjamin Pavard s'apprête donc à vivre un été agité.