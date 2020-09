Kenny Tete file à Fulham

C'est officiel, Kenny Tete n'est plus un joueur de l'OL. Le club rhodanien a annoncé le transfert du défenseur néerlandais Kenny Tete, 24 ans, à Fulham.

L'OL récupère 3,2 M€ en transfert fixe et dispose d'un intéressement en cas de futur transfert, comme il est précisé. Tete s'est engagé pour 4 ans, avec une option d'une année supplémentaire.

Have another! 🇳🇱



Kenny Tete: done!#TETERRIFIC