Real Madrid-Real Valladolid : les compositions officielles

Faire le plein de confiance avant la demi-finale de la Coupe du Roi sera sans doute l’objectif du Real Madrid ce dimanche. Les Madrilènes affrontent le Real Valladolid au Santiago Bernabéu à 16h15 dans le cadre de la 27e journée de Liga, un match à suivre sur notre site en direct commenté. Si le titre semble joué puisque le FC Barcelone compte 15 points d’avance au classement, avec un match en plus, les hommes de Carlo Ancelotti vont vouloir sécuriser et se préparer de la meilleure des manières pour la Coupe du Roi et pour le choc face à Chelsea en Ligue des champions dans dix jours.

Pour ce faire, le technicien italien, privé de Rüdiger et Mendy, a aligné un 4-3-3 avec une défense composée de Lucas Vazquez, Militao, Alaba et Camavinga. Petite surprise au milieu de terrain avec la titularisation de Marco Asensio aux côtés de Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - L. Vazquez, Militao, Alaba, Camavinga - Asensio, Tchouaméni, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Real Valladolid : Asenjo – Fresneda, Joaquin F., El Yamiq – Pérez, Roque Mesa, Hongla, Monchu, L. Rosas – Sergio Leon, Plata.