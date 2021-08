Real Madrid : Martin Odegaard pourrait de nouveau repartir

L'interrogation Martin Odegaard fait son retour cet été au Real Madrid. Si la saison passée semblait être la bonne pour l'international norvégien (30 sélections), il avait finalement été envoyé à Arsenal sous la forme d'un prêt payant (2M€). Lors de cette fenêtre des transferts, il semble clair que son avenir à la Maison Blanche semble plus qu'incertain et il pourrait bien se trouver un nouveau club selon les informations d'AS.

La suite après cette publicité

Pour se séparer de celui qu'on considérait comme l'un des plus grands talents de sa génération, la direction merengue aurait fixé son prix à 50 millions d'euros selon ESPN, mais la situation financière compliquée des clubs en Europe pourrait freiner tout intérêt pour le milieu offensif de 22 ans. Arsenal aurait fait part de son envie d'enrôler son numéro 11 de la saison passée dans le cadre d'un transfert définitif, mais aucune offre n'aurait été proposée pour le moment.